Ahogy korábban már megszokhattuk, a válogatottsági-rekordertől, Dzsudzsák Balázstól nem állnak messze a jótékonysági és olyan célú kezdeményezések, amelyekkel segíthet az érintett embereknek. A Győr elleni Magyar Kupa továbbjutást követően csütörtök délután már Pallagon volt jelenése a kapitánynak, ahol sikerült is felejthetetlen pillanatokat szereznie a Különleges Akadémia növendékeinek. A DVSC Labdarúgó Akadémiáján hetente két alkalommal tartanak tréningeket a sajátos nevelésű igényű sportolóknak. A kezdeményezés keretein belül tapasztalt pszichológusok, gyógypedagógusok, testnevelő szakemberek és futball edzők segítik a fiatalokat a fejlődésben.

Az eseményen Dzsudzsák Balázs a HAON-nak elmondta, mindig jó érzéssel tölti el, ha másoknak örömet szerezhet. – Múlt héten kerestek meg, hogy mit szólnék hozzá, ha részt vennék a srácok egyik tréningjén. Gondolkodás nélkül igent mondtam, szerencsére a programunk is úgy alakult, hogy itt tudok lenni. Természetesen megtiszteltetés, főleg, hogy akár ezzel is inspirálhatjuk a fiatalokat, hogy érdemes sportolni. Más lett a világ az én gyerekkorom óta, hiszen akkor mondhatni csak a labda volt a kikapcsolódás, manapság ez nehezebb, de reménykedem benne, hogy az ilyen kezdeményezések által is, ráveszik magukat a mozgásra a gyerkőcök. Ismerem a projektet, tudom, hogy hatalmas fejlődésen mentek keresztül rövid idő alatt is a srácok, ami csak jót ígér a jövőre nézve.

Azt vallom, hogy mindig van kiút mindenből, amire a legjobb példa, hogy az egyik résztvevő nemrég még alig mert végigjönni a folyosón, most pedig itt van és labdázik. Nem csupán a sportra értendő, de szerintem nem muszáj mondjuk Budapesten születni, vagy nagyvárosban felnőni ahhoz, hogy valaki sikeres legyen az életben

– nyilatkozta az edzést megelőzően a válogatottsági-rekorder.

Forrás: Kiss Annamarie

Gyermeki öröm

A foglalkozáson láthatóan jól érezték magukat a gyerkőcök, sok-sok mosolyt lehetett észrevenni arcukon. A gyakorlatok alatt a labda volt a középpontban, ám legnagyobb pozitívuma mégiscsak az, hogy ezalatt jó néhány barátot szereznek a képzésben résztvevők. A vendég, Dzsudzsák Balázs is nagy lendülettel vetette bele magát a tréningbe, s nem túlzás azt kijelenteni, hogy teljes erőbedobással mozgott.

A fiatalok mindegyike pacsikkal és ölelésekkel fogadta a DVSC csapatkapitányát. Balázs győzni akarásáról sok mindent elárult, hogy az edzésen adódó helyzeteket igyekezett gólra váltani, ám amikor ez nem sikerült, egyből sietett gratulálni a hatalmas bravúrt bemutató fiatalnak.

Az ilyen pozitív benyomások által remélhetőleg sokkal nyitottabbak lesznek a jövőben a képzésben résztvevők.

Orosz Krisztofer