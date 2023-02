Szerte Európában rendkívül híres program az Erasmus, melynek keretein belül a hallgatók szinte az egész kontinensen tanulhatnak akár fél éven keresztül. A Debreceni Egyetem (DE) tanulója, Tóth Huba hat hónapot követően tért haza Portugáliából, ahová anno tanulmányi célokkal érkezett, de sportszeretete végett elképesztő élményekkel gazdagodott. A hajdúsági egyetemista a HAON-nak elmondta, nem fogja soha megbánni, hogy a mediterrán térséget választotta. – Nagyon jó kezdeményezésnek tartom az Erasmust, hiszen rengeteget lehet tanulni az adott országról, más kultúrába is belekóstolhat az, aki ebben részt vesz.

Azért választottam Portugáliát, mert korábban már sokat hallottam az országról, és érdekelt a kultusza. Tanulmányaimból is könnyen leszűrhető, hogy imádom a sportot, s az ottani emberek mozgásszeretete egyedülálló a világon.

Sportcentrikus embernek tartom magam, ebben az aspektusban pedig biztosra vettem, hogy nem fogok unatkozni a nyugati országban – emlékezett vissza a hajdúsági „kalandor”.

Forrás: Tóth Huba-archív

Futball minden mennyiségben

Tóth Huba többek között olyan világhírű csapatok mérkőzésein járt, mint a Porto, a Benfica, a Sporting, a Real Madrid vagy az Atletico Madrid. Sok rangadón lehetett ott a lelátón, de a futball mellett kosárlabda, vagy férfi kézilabda Bajnokok Ligája összecsapást is élőben tekinthetett meg. A cívisvárosi hallgató szerint a portugál fociban a három kiemelt csapaton kívül majdnem azonos képességűek az együttesek az NB I. mezőnyéhez képest, de van még miben fejlődni itthon. – Amikor megtudtam, hogy Portugáliában tölthetem a félévemet, rögtön izgatottság töltött el. Másra számítottam, hiszen a Porto, Benfica és Sporting trió annyival előrébb jár a többi együttesnél, hogy érdemes őket külön kezelni. Hogyha a pontvadászat maradék gárdáit vizsgáljuk, akkor képességben hasonlóak a magyar elsőosztályú csapatokkal.

Fontos tényező az is, hogy jóval hamarabb rendeződtek a klubok akadémiai rendszerben, s olyan tehetségeket neveltek ki a világnak, akiket a legmagasabb szinteken is csodálhatunk. Ebben az esetben Magyarország is jó úton halad.

Ahogy meccsről meccsre jártam a szurkolói kultúrába is belekóstolhattam, amelyre szintén azt mondom, a nagy hármas fanatikusai kiemelkedőek, ám a többi csapat szimpatizánsai úgy biztatják kedvenceiket, ahogyan itthon. Érthető ez is, hiszen a legtöbben a híres csapatokhoz „tartoznak”. Nagyon szerencsésnek mondom magam, hogy Spanyolországban is járhattam, ahol a kedvenc együttesem, a Real Madrid egyik ligameccsét is a Santiago Bernabeu stadionból tekinthettem meg – mondta a hallgató, majd hozzátette: egy álma vált ezzel valóra.

Forrás: Tóth Huba-archív

Cristiano Ronaldo-kultusz

Futballberkeken belül senkinek sem kell bemutatni a világ valaha élt egyik legjobb labdarúgóját, az ötszörös aranylabdás, Cristiano Ronaldót. Tóth Huba abban a szerencsés helyzetben volt, hogy azon a Madeira szigetén élt, ahol a portugál klasszis is meglátta a napvilágot. Elmondása szerint kiemelt „polcon” helyezkedik el CR7, s akkora tisztelet övezi a legendás játékost, amekkorára még ő sem számított. – A kedvenc játékosom Cristiano Ronaldo, így elhatároztam, hogy Madeirara mindenképpen ellátogatok, szerencsére sikerült. Egészen elképesztő, hogy mekkora tisztelettel beszélnek a Real Madrid legendájáról. Megtalálható ott többek között a klasszis múzeuma is.

Amióta az Al-Nassr-ba igazolt, azóta például minden szaúdi bajnokit élőben közvetítenek. Túlzás nélkül mondhatom, hogy szinte minden nap címlapon van a válogatottsági rekorder.

A világbajnokság alatt is kint tartózkodtam, ahol szintúgy kapta a kritikákat, mint bárhol máshol, mégis hatalmas tisztelettel beszéltek róla. Egyesek szerint még mindig van jövője a nemzeti tizenegyben, mások a fiatalokra építenének – emlékezett vissza Tóth Huba, aki kiemelte, a rengeteg kiemelt meccs mellett is a Maritímo első előben látott találkozója maradt a legkedvesebb számára.

Orosz Krisztofer