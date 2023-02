Közben megérkezett a klub elnöke, Szabó Sándor is, akinek mindenkihez volt egy jó szava. Örömmel fedezte fel a fiatalok között a korábbi serdülő országos bajnok Török Mátét, aki korábban abbahagyta a bunyót, de újra edzésre jelentkezett. – Óriási élmény a Bocskai mindenkinek, világbajnokok, kontinensbajnokok lesznek az indulók között, akiket már csak figyelve is rengeteget tanulhatnak a fiatalok. Hatalmas mezőny lesz, három ringet kell beállítani az Oláh Gábor utcai sportcsarnokba, de így is maratoni hosszúságú napokra készülünk – avatott be minket a klubelnök.

Közben véget ért a bemelegítés, és elkezdődött a sparringolás, iskolázás. Az öklözők a szakemberek utasításait betartva püfölték a bokszzsákokat, láthatólag jól jött az időnként beiktatott pihenő, mert a sportolók magas fordulatszámon végezték a feladatokat. Egy idő után Bernáthék, valamint Zsigó Csaba és Török Máté a teremben felállított ringbe vonultak, utóbbi Lászlóval, míg Zsigó Csaba Bernáth Attilával kesztyűzött, de a közelgő rajtra való tekintettel természetesen már csak óvatosan, hiszen senki sem szeretett volna megsérülni.

Bernáth László döntőt szeretne bokszolni a kedden Debrecenben kezdődő Bocskain

Forrás: Czinege Melinda

Bernáth László 54 kg-ban méreti meg majd magát, a villámkezű bokszoló nem tagadta, egy kicsit még fáradtnak érzi magát. – A válogatottal kemény három hetes edzőtáboron vagyunk túl nemzetközi – norvég, litván, francia – kesztyűpartnerekkel, így nem vagyok a legfrissebb, de a hétvége elég lesz a feltöltődéshez. Kazah, üzbég, német, francia és angol ellenfelek is jönnek Debrecenbe, szóval hagyományos boksznemezetek versenyzőivel kell felvennünk majd a harcot. Tavaly elődöntőztem, idén mindenképp nyerni szeretnék. Nem izgulok, sokkal inkább izgatott vagyok amiatt, hogy nemsokára újra élesben lépünk ringbe. Főleg a felkészülés végén, amikor már a súly is majdnem rendben van besózva az ember, akkor már mennék be, hogy megmutassam mit tudok – mosolygott a harcos, majd folytatta a munkát.

Szabó Sándor, a DVSC Boxing elnöke bizakodó

Forrás: Czinege Melinda

Zárszóként Szabó Sándor ismertette az idei céljaikat: a két legfontosabb, hogy Bernáth Attila védje meg a címét, László pedig szerezzen érmet. Ahogy rávilágított, utóbbi súlycsoportjának különösen erős a mezőnye, már-már bravúrral érne fel, ha versenyzője a tavalyihoz hasonlóan ismét dobogón végezne, de természetesen bízik az elszántságában, és a képességeiben. – Sajnos eldőlt, hogy a harmadik Bernáth, Imre nem fog indulni az idei Bocskain, mert a betegsége miatt nincs olyan állapotban, hogy érdemes legyen kockáztatni. Még egy ökölvívónk lesz a mezőnyben, a szupernehézsúlyú ifjúsági bajnok Lakatos Kevin, az ő szereplése a munkahelyi elfoglaltságától is függ, remélhetőleg össze tudja majd egyeztetni a versennyel – mondta el a klubelnök.

A búcsúzás után kiderült, ránk is várt egy küzdelem, bár a mi esetünkben az elemekkel, ugyanis szakadó hóban kellett eljutnunk a következő célállomásig.

A 67. Bocskai István Nemzetközi ökölvívó Emlékversenyt keddtől szombatig rendezik az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban.

MSZ