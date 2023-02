A hajdúsági város 67. alkalommal rendezi meg a Bocskai István Nemzetközi Ökölvívó Emlékversenyt. Az óriási hagyományokkal bíró megmérettetésnek minden évben Debrecen ad helyszínt. A részletekről sok fontos információ derült ki a pénteki, Borterasz Étteremben rendezett sajtótájékoztatón, amelyen portálunk is részt vett.

Az eseményen Barcsa Lajos, a város alpolgármestere köszöntötte a megjelenteket. – Büszkén jelenthetem be, hogy idén is lesz Bocskai István Emlékverseny. Óriási eredmény, hogy 67. alkalommal is sikerül lebonyolítani egy ilyen világszínvonalú eseményt. A sok rossz mellett, ami a világban zajlik ez egy nagy pozitívum.

Érdekesség, hogy idén lesz az egyik legnagyobb a nevezők száma, egyre több embert mozgat meg a helyi rendezésű emlékverseny.

Kedden a megnyitó után el is kezdődik a megmérettetés. A férfi elődöntő péntek délután, a női is aznap este lesz, míg szombaton 14 órától következnek a finálék az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban. Remek együttműködés alakult ki szerencsére a szövetség és a város között, ami a lebonyolításban kulcsszerepet játszik – kezdte a sportért felelős alpolgármester, majd hangsúlyozta: a sok viszontagság ellenére sem emeltek a belépők árán.

A köszöntőt követően Kurtucz Csaba, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖKSZ) elnöke szólalt fel, aki beszédében kitért az emlékverseny fontosságára, amely már nemzetközileg is jegyzett viadal lett – 226 férfi és 125 női versenyző fog részt venni az eseményen. Majdnem minden súlycsoportban lesz világbajnoki érmes, ez is mutatja a rendezvény értékét. Akik ezen a versenyen jól fognak teljesíteni, azoktól a világbajnokságon és az olimpiai kvalifikáción is sokat várunk.

Olyan országokból is lesznek érdekeltek, mint Ausztrália vagy Thaiföld, de említhetném a boksznagyhatalmakat is, hiszen Kazahsztánból és Üzbegisztánból is képviseltetik magukat.

Saját emlékeimben is előkelő helyet foglal el a Bocskai, hiszen 1995-ben itt öklöztem az akkori orosz világbajnokkal, értelemszerűen a srácoknak is remek indító lehet a debreceni torna – árulta el a szakember.

Tóth Zsuzsanna, a MÖKSZ főtitkára is tiszteletét tette az eseményt megelőző sajtótájékoztatón, s elárulta: nem csupán hazai szakemberek vesznek részt a torna rendezésében. – Nagyon fontos állomása a cívisváros a honi ökölvívó életnek. Immár 14 éve „A” kategóriás versenynek számít nemzetközileg a Bocskai, ami azt is jelenti, hogy az európai versenyek között az egyik legrangosabb. Sok ország remek sportolói látogatnak el hazánkba, amelyet szintén nem szabad figyelmen kívül hagyni. Mintegy 26 ország atlétái teszik tiszteletüket Debrecenben, akiket a kilátogatók szintén láthatnak. Szokásos módon, az Európai Szövetség részéről is érkezik egy technikai delegált, aki mérkőzések, illetve az esemény lebonyolításába közreműködik – mondta a főtitkár.

Szakmai elvárások nélkül aligha lehet elkezdeni bármiféle sorozatot, épp ezért Bertók Róbert, a magyar ökölvívó-válogatott szövetségi kapitánya is komoly elvárásokat tűzött ki önmaga és az ökölvívók elé. – Megkezdtük a felkészülésünket az emléktornára, éppen egy edzőtáborból érkezünk Debrecenbe. Mindenki megfelelő állapotban van, egy-két betegség közbeszólt, de a sport ilyen. Szerencsére debreceni esélyek is vannak, például 51 kg-os súlycsoportban a címvédő Bernáth Attila, aki nagy esélyesként szállhat ringbe.

Az olimpiai kategóriákat a férfiak esetében tízről hétre csökkentették, míg a nőknél ötről hatra növelték, s ez nehezebb kvalifikációt is jelenthet.

Óriási jelentőssége van a Bocskainak, hiszen általában a legjobb versenyzők vannak a mezőnyben. Jól mutatja ezt a tényt, hogy szinte kivétel nélkül, minden súlycsoportban vannak világbajnoki vagy olimpiai érmesek, tehát rendkívül kemény csaták várhatóak.

A nőknél többek között Hámori Lucára és Nagy Tímeára lesz érdemes odafigyelni. Utóbbinál meg kell jegyezni, hogy 81 helyett 75 kg-ban indul, hiszen ilyen súlycsoport lesz az olimpián.

A férfiaknál három debreceni is van, Bernáth Imre, Bernáth Attila és Bernáth László, akik indulnak a versenyen. Számomra az egyik legjobban várt szereplés, Veres Rolandé, aki szintén súlycsoportot váltott kényszerű okokból – árulta el várakozásait az edző.

Végezetül Szabó Sándor, a MÖKSZ elnökségi tagja, és a DVSC Boxing elnöke is megerősítette a szövetségi kapitány szavait, majd hozzátette:

Bernáth Attilától titokban címvédést vár, Bernáth László esetében hatalmas eredménynek tartaná az éremszerzést. A klubelnök azt is megosztotta, Bernáth Imre indulása még kérdéses a versenyen.

Orosz Krisztofer