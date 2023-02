Jól végződött a 2022-es év a DEAC motorsportcsapata számára, amely hét szoros verseny után megszerezte története első bajnoki címét az Országos Szlalom Bajnokság S1 kategóriájában, de a 2. és a 3. helyen is az egyetemi gárda versenyzője végzett – írta hétfőn a deac.hu.

A szakosztály 2019-ben alakult a Debreceni Egyetem Műszaki Karának tagjaival, és kezdte meg a versenyzést az MNASZ által hirdetett bajnokságban. A gárda évről évre egyre jobb eredményeket ért el, 2021-ben már több dobogós helyezést és győzelmet is elkönyvelhetett. A következő évben mindezt sikerült felülmúlni. A versenysorozat április elején kezdődött az M-Ringen, ahol a már jól bevált Toyota Yaris (S1 kategória) mellé egy új járművet is kapott a csapat, ami egy Mini Cooper S (S4 kategória) volt. A Toyotával rögtön győzelemmel indult a szezon, és a Mini is megtette az első versenykilométereket. Ezt követte 6 bajnoki futam, májusban a KakucsRingen és a Hungaroringen, júniusban Dunaújvárosban, augusztusban Veszprémben, a Continental tesztpályán, szeptemberben a kiskunlacházi reptéren, és végül októberben ismét az M-Ringen.

A pályák és a versenyek elég eltérőek voltak, de egy valami mindegyikben közös volt: a csapat mindig legalább egy kupával távozott, de többször sikerült kettős, vagy hármas sikert is elérni. Így már az utolsó futam előtt Nagy Dávid járműmérnök hallgató, szinte végig hibátlan versenyzéssel, behozhatatlan előnyre tett szert az S1 kategóriában a Toyota Yarisszal, megszerezve ezzel a csapatnak a bajnoki címet. Az utolsó futamon már csak a dobogó többi foka volt kérdéses, ahol végül Szántó Attila, a csapat vezetője, a Debreceni Egyetem Műszaki Karának oktatója bebiztosította a 2. helyét a bajnokságban. Nagy Nándornak is sikerült szoros versenyek közepette megszerezni a 3. helyet.

S1 kategóriában tehát a csapat által felkészített Toyota Yaris legyőzhetetlennek bizonyult, bár többször elég szoros eredmények születtek. Emellett a Mini Coopert is sikerült folyamatosan fejleszteniük, amivel az utolsó futamon már közel kerültek a dobogóhoz.

A csapat további versenyzői és dobogós eredményeik: Ács Patrik, Borbély Bálint (3. hely), Elek Patrícia (3. hely), Kovács Fanni (3. hely), Jéger Márton (1. hely), Nagy Nándor (1., 2. hely), Oravecz Máté, Pethő Zsombor, Sean Kamoga, Szűcs Evelin, Teski Ferenc (3. hely). A csapat jelenleg 26 főt számlál, főként Műszaki Karos hallgatók, de idén már két másik karról (TTK és BTK) is vannak tagok. A nem versenyzők munkája szintén nélkülözhetetlen volt a sikerek elérése érdekében: Askh Patel, Bata Bálint, Burkovics János, Csajkos Norbert, Cserepes Zsolt, Haázer Zsombor, Hacsi Ferenc, Holyevácz Márk, Kerezsi Zoltán, Képes Ákos, Mészáros Ádám, Papp Bálint, Tóth Norbert.

A versenyzés mellett számos egyetemi, szakmai rendezvényen is részt vett a csapat, népszerűsítve a motorsportokat, egyetemi lehetőségeket. Ilyen volt a Debrecen Drive, Campus fesztivál, Debreceni Egyetemi gólyatáborok és a Kutatók Éjszakája. Ezeken az érdeklődőket különféle programokkal várták, megnézhették a kiállított versenyautókat, és bepillantást nyerhettek a versenyzés életébe.

HBN