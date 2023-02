A női elődöntők és férfi negyeddöntők voltak terítéken csütörtökön az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban, a 67. Bocskai Emlékversenyen. Ezúttal 19 magyar öklözőnek szurkolhattak a nézők, köztük a DVSC Boxingos Bernáth Attilának, aki tovább menetelt, újabb sikerének hála pénteken már az elődöntőben lesz érdekelt.

Honi szempontból nem indult jól a nap: Szeleczki Lilla alulmaradt az argentin Aldana Florencia Lopezzel szemben, nem jutott be a fináléba, de egy bronzérmet így is bezsebelt. A válogatott Buza Rafael sem örülhetett, a szlovén Nejc Petric jobbnak bizonyult a „fiúnknál”.



Azt már reggel lehetett tudni, hogy az Eb-bronzérmes Kovács Richárd sérülés miatt nem folytathatta a küzdelmeket, így a magyarok egyik legjobbja csak a lelátóról tudta nyomon követni az eseményeket.

Egy pillanatra megingott

A C ring negyedik párjaként következett Bernáth; ha másból nem is, a hangzavarból mindenkinek egyértelmű lehetett, hazai versenyző lépett ringbe. Noha olykor meggyűlt Attila baja argentin riválisával, Ramon Nicanor Quiroga-val, szép sorozásait és felütéseit a bírók is értékelték, megosztott pontozással a cívisvárosi kiválóságot hozták ki győztesként, aki nagy lépést tett a címvédés felé. – Az első menetet nagyon könnyűnek éreztem, el is hittem, hogy ez egy sima meccs lesz. De aztán a második etapban két kemény ütése is betalált, ami bennem maradt, így ez a menet oda is lett.

Aztán az utolsó három perce újra a saját bunyómat tudtam hozni, és meg is nyertem az összecsapást.

Azt kaptam, amire számítottam, utánanéztünk az ellemfelemnek, a tokiói olimpián is szerepelt, tudtam, hogy nehéz lesz, azonban hogy ennyire nehéz, arra nem számítottam – értékelte lapunknak boldogan Bernáth Attila, akit a lelátóról végig buzdítottak, minden szép megmozdulását tapssal, vagy dicsérő szavakkal ismerték el. – Nagyon örülök, hogy itt van a családom, az édesanyám, és a szerelmem, akiknek hallom a hangját meccs közben is, sokat jelent számomra, tudok belőle meríteni.

Pénteken egy német rivális vár rám, akiről úgy tudom, rutintalannak számít a mezőnyben, sok minden el fog dőlni azon az összecsapáson, de jó előérzetem van, szerintem én leszek a címvédő

– fogalmazott a klasszis.

A legkiválóbb honi bokszolók között jegyzett Fodor Milán számára is befejeződött a Bocskai, az ausztrál Harry Garsside állta útját. Egy nagy párharcnak is szemtanúi lehettek a kilátogatók, a két korábbi junior világbajnok, az ukrán Yuriy Zahariev és a lengyel Damian Durkacz feszült egymásnak, és végül előbbi bizonyult jobbnak.

