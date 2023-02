A forduló legnagyobb téttel bíró mérkőzését rendezték a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnokban, hiszen a résztvevők hatalmas hajrát indítottak a rájátszás kiharcolása felé, mindkét gárdának égető szüksége volt a bajnoki pontokra. Két jó formában lévő csapat találkozott egymással, hiszen a házigazda OSE megnyerte legutóbbi két találkozóját, míg a DEAC Andjelko Mandics kinevezése óta három meccs óta nem talált legyőzőre.

A hazaiak sokkal jobban kezdték a meccset, Tóth Ádáméknak nem ízlett az OSE kemény védekezése. Emellett a dobás sem ment, nyolc büntető maradt ki a debreceniek részéről az első két negyedben.

A nagy szünetről érezhetően más szellemiségben érkezett vissza a DEAC a pályára, aminek az lett az eredménye, hogy a rendes játékidő lejártakor 72–72-es döntetlen állt a kijelzőn. A hosszabbításban pedig 91–87-re nyert a debreceni gárda.

A találkozót követően Andjelko Mandics, a DEAC vezetőedzője értékelt sajtótájékoztató keretein belül. – Várható volt, hogy parázs lesz a mérkőzés, hiszen mindkét csapatnak nagyon kellett a győzelem. A DEAC és az OSE csapatán is érezhető volt ez, ezért volt talán feszültebb az összecsapás mint kellett volna lennie. A meccs előtt is tudtuk, hogy agresszív lesz az OSE hazai pályán, ráadásul a szurkolóik is remek hangulatot teremtettek. De mindig jobb telt ház előtt játszani, mint üres csarnokban – mondta, majd rátért csapata teljesítményére. –

Az első félidőben kritikán aluli volt a játékunk. Egyszerűen nem találtuk a ritmust, ehhez persze hozzájárult, hogy az OSE remekül védekezett, de mi sem működtünk jól.

Ha a számokról beszélünk, nekünk volt 15 eladott labdánk, abból 5 az első negyedben. Az OSE szedett 13 támadó lepattanót, ebből 5-öt az első negyedben. Tehát így nem lehet játszani, főleg idegenben – hangsúlyozta a szakember.

Andjelko Mandics szerint az első két negyedben olyan rossz teljesítményt nyújtott együttese, hogy a 14 pontos hátrány a szünetben még jó eredménynek is volt mondható rájuk nézve.

A szerb tréner elmondta, hogy az ellenfélből Barnjak kiállítása segített rajtuk, és tudja, hogy az OSE-nak ez nagy csapás volt. – A harmadik negyedben feljöttünk négy vagy öt pontra, és rögtön megint vissza -14-re. De ekkor már jobban fókuszáltunk, kezdtünk agresszívabbak lenni, jobban szedtük a lepattanókat is.

Megmutattuk, hogy erős karaktere van a csapatnak, és valahogy sikerült nyerni, két hosszabbítás után. Természetesen szerencse is kellett a sikerhez

– fogalmazott, de hozzátette, a szerencséért azonban meg kell küzdeni.