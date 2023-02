– Jól sikerült felkészülésen vagyunk túl, amit semmilyen negatív tényező nem befolyásolt ellentétben az elmúlt évvel – elevenítette fel. – Azok a versenyzők, akik nem fáztak, és nem sérültek meg az időszaknak megfelelő állapotban vannak. A vak is látja, hogy nagyon erős mezőny jött össze mind létszámban, mind pedig minőségben. A világ két legerősebb csapata közül itt van a kazah és az üzbég, még érmet szerezni sem lesz egyszerű. Minden válogatott versenyzőtől azt várom, hogy bokszolja ki, ami benne van. Nyilván a tavalyi címvédő debreceni Bernáth Attilától, tavalyelőtti győztes Kovács Richárdtól, vagy éppen Veres Rolandtól medáliát remélek, de ehhez mindennek klappolnia kell: jó sorsolás, és sérülés-, illetve betegségmentes versenyzés. A mezőny tele van világ-, és kontinensbajnokokkal, olimpiai aranyérmessel, helyezettel, szóval nem lesz könnyű, de bízom benne, hogy néhány nagy skalpot is sikerül levadászni – nyilatkozta a szövetségi kapitány.

Az ünnepélyes megnyitón Barcsa Lajos alpolgármester büszkén hívta fel rá a figyelmet, hogy az 1957 óta megrendezett torna tradíciója világszinten is szinte egyedülálló. – A város a továbbiakban is elkötelezett a Bocskai mellett. Ebben az évben rekordlétszámú mezőny gyűlt össze közte több világbajnokkal, ez is mutatja rendezvény színvonalát – hangsúlyozta az alpolgármester, aki zárszóként sportszerű és sérülésmenete küzdelmet kívánt a versenyzőknek.

Kurtucz Csaba, a magyar szövetség elnöke elmondta, korábban versenyzőként többször is bokszolt a Bocskain. – Szeretném megköszönni a városnak és a vezetésének a lehetőséget, hogy immár hatvanhetedjére adnak otthont a viadalnak. Idén 26 ország képviselteti magát számos válogatott versenyzővel, biztos vagyok benne, hogy minden idők egyik legjobb Bocskaija vár ránk – fogalmazott az elnök.

Az első versenynapon két programban és három ringben zajlottak az események – a Bocskai történetében ez az első alkalom, hogy három ringre volt szükség a rendezéshez a nagy indulói létszám miatt. Némi csúszással kezdődött programban a C ring első párjában rögtön egy parázs meccset láthattunk: a belga Európa-bajnok Vasile Usturoi és a 18 éves ifjúsági világbajnok üzbég Bahtijor Aszadov püfölte egymást becsülettel az 57 kilósok között. A két ifjú mellett a lelátón helyet foglaló csapattársaik is, összemérték az erejüket, utóbbiak szerencsére csak hangpárbajban. A kétszer három perc után végül megosztott pontozással Usturoi nyert.

A belga Európa-bajnok Vasile Usturoi (balról) és a 18 éves ifjúsági világbajnok üzbég Bahtijor Aszadovot

Forrás: Kiss Annamarie

Hazai szempontból az egyik legérdekesebb meccs a magyar bajnok Kovács Pál és Ben Eis összecsapása volt. A piros mezes német agresszívan kezdett, folyamatosan nyomás alatt tartotta a Honvéd öklözőjét, aki nem igazán találta a távolságot. A második menetben aktívabba vált hazánk fia, ami arra jó volt, hogy kiegyenlítettebb 2 percet bokszoljanak a felek. A záró felvonásban Kovács testütésekkel próbálta lebontani Eis védekezését, többször el is találta, de végül a germán kezét emelte a magasba a vezetőbíró, sajnos jogosan. Kedden sajnos nem túl sok hazai sikernek örülhettünk, szerencsére Tóth-Szabó Vilmos és Mella Péter csatájában garantált volt a magyar siker, végül egyhangú pontozással Tóth-Szabó lépett a következő körbe.

Az esti program rögtön egy kis malőrrel indult, ugyanis a B ring egyik deszkája rögtön az első nehézsúlyú mérkőzés alatt megadta magát, komoly fejtörést okozva rendezőknek.

Szó mi szó, sem a francia Aboudou Moindze, sem a cseh vitéz Martin Princ nem volt kis darab, nem is sikerült megjavítani a ringet, így a nehéz fiúk a C ringen folytatták, de csak miután ott véget ért az eredeti program. Nagy csatát vívott egymással Gerzsenyi István, és az újdonsült magyar bajnok Pylypec Maksim, utóbbi fel is repedt, de mégis ő örülhetett a három menet végén. Hámori Luca szerencsére hozta magát, szerb ellenfelére kétszer is számolni kellett, nem is volt kérdés a győztes kiléte. Az ugyancsak válogatott Cservenka Róbert nagyon megszenvedett Milos Bart ellen 75kg-ban. A cseh frissebbnek tűnt, fel is repedt a magyar, mégis Cservenka kezét emelték a magasba a három menet után. Ennek a súlycsoportnak az utolsó meccsén a magyar színekben bunyózó Pylyp Akilov az ausztrál Dominic Molinaroval nézett farkasszemet, és három kemény menet után megosztott pontozással jutott tovább.

A nyitó nap összesen 21 magyar ökölvívó mérette meg magát, a program debreceni érdekeltséget is tartalmazott eredetileg, ám a +92 kg-ba nevezett DVSC Boxingos Lakatos Kevin végül betegség miatt nem vállalhatta a küzdelmet. Folytatás szerdán a negyeddöntőkkel.

MSZ