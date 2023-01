A Loki támadója nagy népszerűségnek örvend a cívisvárosi fanatikusok körében. Egyrészt annak is köszönhető ez, hogy saját nevelésű játékosként harcolta ki magának a lehetőséget a csapatban két szezont megelőzően, másrészt a gólerőssége is szimpatikus a Vasutas híveinek. Szinte állandó kérdés azonban, hogy Bárány Donát milyen állapotban van, hiszen az elmúlt bajnokságokban sokszor sérülések hátráltatták abban Dodót, hogy még több remek pillanatot szerezzen a Nagyerdei Stadion közönségének. A csatár a HAON-nak adott interjújában kitért többek között a törökországi edzőtáborban szerzett tapasztalatokra, a tavaszi célokra, Szrdjan Blagojevics mesterről alkotott képére, a róla szóló énekre és a Marco Rossitól kapott tanácsokra is.

Először is a legfontosabb: Bárány Donát egészséges?

Jelenleg egy MRI eredményre várunk, annak függvényében látjuk majd az állapotomat. Az előző sérülésemnél is volt egy vizsgálatom, akkor úgy éreztem, minden rendben van, játszottam is, de ezt követően este ki megint. Most már inkább biztosra megyünk, hogy 100 százalékos legyek.

Pár napja érkeztetek haza Törökországból, mi a véleményed az edzőtáborról és az ott elvégzett munkáról?

Személy szerint úgy utaztam ki, hogy a csapattal edzek, viszont nem volt teljesen rendben a lábam, ezért is játszottam csak 11 percet. Úgy döntöttünk a szakmai stábbal, hogy lassabb ütemben készüljek, hétvégére meglátjuk milyen állapotban leszek. Törökországban előfordult, hogy egyénileg is edzettem, de természetesen a társakkal is voltak közös foglalkozások. Rendkívül keménynek tartom így utólag a tréningeket, s azt a két és fél hetet.

Hogy viselted, hogy több mint két hetet a srácokkal voltál és a szeretteiddel nem tudtál személyesen találkozni?

Szerintem mindenkinek volt holtpont amíg Törökországban voltunk. 10-11-ik nap után már érezhető is volt. Nekem különösen nehéz volt, hiszen ahogyan hazaértünk, másnap a párom gépe indult Lisszabonba, fél évet lesz kint tanulmányi célból. Remélem, hogy így is fogunk tudni találkozni, de nem lesz egyszerű.

Az együtt eltöltött idő szerinted hogyan hathat ki a tavaszi teljesítményetekre?

Erre én is kíváncsi vagyok, nem volt még ilyen táborozásom. Nagyon sok időt együtt tudtunk tölteni, még jobban megismertük egymást. Egy ilyen túrának az egyik legnagyobb pozitívuma, hogy sokkal jobban el tudod sajátítani mit is várnak el tőled az edzők, miben kell fejlődnöd. Nem csupán a társakkal, de a szakmai stábbal is egész nap kapcsolatban vagy, jobban meg tudod ismerni a filozófiájukat, ezért úgy érzem, pozitív hatása lesz ennek tavasszal. Szerintem a mesterből is többet ismerhettünk meg, én főleg, hiszen sérüléssel bajlódtam, ennek ellenére folyamatosan kommunikáltunk akkor is. Egyértelműen a munka volt az első Törökországban, viszont amikor helye volt a poénnak, akkor mindenki kivette belőle a részét.

Hogyha tavasz, mik a céljaitok a szezon második felében?

Szeretnénk ott lenni az első hatban, de a legfontosabb, hogy bennmaradjunk. Bárki, aki követi a bajnokságot láthatja, ha kétszer kikapsz, hátul vagy, ha nyersz kettőt, akkor pedig elöl. Elég csak a tavalyi szezonra gondolni, középmezőnyben zártunk, de néhány vereséggel hátrébb lettünk volna, míg pár győzelemmel jóval előrébb. Nagyon szorosak a meccsek, a csapatok is folyamatosan fejlődnek, ezért dolgozunk mi is. A mester szereti, ha nálunk van a labda, ha játsszuk a futballt. Az őszi szezonban is látszódott ez, viszont úgy érzem most még jobban el tudtuk sajátítani az elvárásait, ez is volt az egyik célja az edzőtábornak.

Biztosan te is érzékeled, hogy a szurkolók nagyon szeretnek téged. Mekkora motivációt ad neked a tőlük kapott támogatás?

Óriásit! A kecskeméti pillanat van meg az emlékezetemben, amikor csak melegíteni indultam, a szurkolóink pedig már nekem énekeltek. Bevallom sokszor túl is motiválom magam, amiben fejlődnöm kell. Ők is belevisznek jó értelemben természetesen, nekem a személyiségem pedig olyan, hogy ilyenkor extra nagy elánnal lépek pályára. Szerencsére nem csak akkor van az éneklés, amikor betalálok, hanem sokszor a meccs előtt is, ami kifejezetten jól esik. Nagy megtiszteltetésként élem meg, hogy a B-közép ennyire a szívébe fogadott.

Ugye kívülről tudod már a rólad szóló rigmust, amikor gólt szerzel?

Természetesen!

Szoktak vele heccelni az öltözőben?

Akadtak alkalmak erre is. A srácok sokszor szóviccekkel próbálkoznak ezzel kapcsolatban, amelyek remek poénok szoktak lenni.

Szerinted mi kell ahhoz, hogy a tavalyi eredményt megismételje Loki, vagy akár szintet is lépjen?

Az első és legfontosabb, hogy stabilabbnak kell lennünk. Sajnos rengeteg gólt kaptunk, amiben mindenképpen fejlődni kell. Úgy érzem a mester érkezésével hellyel-közzel látható volt, hogy ebben előre léptünk. Az őszi szezon végén voltak kapott gól nélküli találkozóink, ami remek visszajelzés volt számunkra, hogy elindultunk egy úton. Folytatnunk kell a munkát, és akkor ez remélhetőleg pontokban is megmutatkozhat.

Bár nem léptél pályára sokat Blagojevics edzősködése alatt eddig a sérüléseid miatt, mégis mi a véleményed a mester munkájáról?

Minden edző, aki eddig a csapatnál dolgozott, tudott valami újat mutatni nekünk. Én például Joao-val is remek viszonyban voltam, ahogy most Szrdjan Blagojevicsről is elmondhatom ezt. Az is pozitív visszajelzés volt számomra, hogy félig sérülten is elvittek az edzőtáborba, ezek a kicsinek tűnő dolgok is rendkívül jól esnek a sportolóknak. Azt érzem rajta, hogy számít rám, annak ellenére is, hogy most érkezett egy új csatár. Véleményem szerint is szükség volt egy újabb kilencesre, hiszen ott talán vékonyabbak voltunk. Remek szakembernek tartom a mestert.

Miben más ő, mint azok a trénerek akikkel eddig dolgoztál?

Alapvetően a munkamorálja és a tréningekhez való hozzáállása az, ami kiemelkedő. Ezzel a mentalitással a játékosokat is beleviszi a nagyobb intenzitású edzésekbe. Egyértelműen elmondható, hogy kihat ez rám és a srácokra is. Sokkal nagyobb iramúak a foglalkozások, és a részletekre is különös figyelmet fordít. Például a táplálkozás, a megfelelő alvás, amit ki tudok emelni. A pici dolgok fognak kitenni majd egy nagy, komplex egészt, ami a pályán eredményekben köszönhet majd vissza. Előtte is fontosak voltak az említett dolgok mindenkinek, de így, hogy nagy hangsúly is van ezeken, így mi is ennek megfelelően gondolkozunk.

Messzebb vizekre evezve, biztosan láttad, hogy nemrég, Marco Rossi is elismerően nyilatkozott rólad. Továbbá elég csak Baráth Petire gondolni, szeret a fiatalokhoz nyúlni. Milyen motivációt ad neked a szövetségi kapitány véleménye?

Nagyon jól esett, amikor olvastam azt a nyilatkozatát, amit rólam mondott. Nem kerítek nagy feneket ennek, hiszen két év eltelt, sérült is voltam, viszont az egy remek dolog, hogy ott voltam a célkeresztjében. Egy korosztályos válogatott edzés után személyesen is volt alkalmam beszélni Marco Rossival. Ez is egy remek visszajelzés nekem. Odahívott magához és váltottunk néhány szót. Akkor elmondta nekem, hogy tetszik neki a hozzáállásom és ahogyan csinálom a dolgokat. Néhány instrukcióval is ellátott, amelyekre a mai napig is igyekszem odafigyelni. Annak ellenére, hogy nem most történt, hatalmas motivációt ad. Elég csak megnézni, hogy milyen csapatot rakott össze a Mister. Mióta átvette a vezetést nagyot lépett előre a nemzeti együttes, az eredmények pedig önmagukért beszélnek. Jelenleg egy picit távolinak érzem a válogatottat, de az a célom, hogy én is odakerüljek. Itt van előttem az élő példa Peti személyében, hogy megadja a sanszot a fiataloknak. Azért dolgozok folyamatosan, hogy nekem is összejöjjön ez.

Épp csatárt „keres” Rossi mester...Hogy látod, ha egészséges leszel lehetőséged lesz arra, hogy magadra húzd a meggypiros mezt? El tudnád képzelni magad a talján tréner rendszerében, amelyben igazi kilences játékosra van szüksége?

A válogatott bármilyen rendszerben játszana, el tudnám képzelni magam, alkalmazkodnék. Ahogyan említettem, távol vagyok a behívástól, viszont amilyen gyorsan változnak a futballban a dolgok, lehet három hónap múlva közelebb leszek, ha a szövetségi kapitány is úgy gondolja. Ehhez elsősorban az kell, hogy egészséges legyek, folyamatosan játsszak és szerezzem a gólokat. Úgy gondolom, hogy mindenkinek örök motivációt ad a meghívó. Dzsudzsák Balázs öltözői jelenléte, illetve az ő válogatottsági száma is rendkívül inspiráló.

Hogyha a hosszú távú céljaidról beszélünk, akkor Bárány Donát 5 év múlva mivel lenne elégedett?

A legfontosabb, hogy egészséges legyek, és így meghatározó játékos lehessek az NB I.-ben. Őszintén, ha öt esztendő múlva, stabil elsőosztályú labdarúgó lennék, örülnék, de nyilvánvalóan szeretném egyszer kipróbálni magam légiósként is. De igyekszem a földön maradni és reális célokat kitűzni magam elé, ami pedig egyelőre az NB I.

Van esetleg olyan bajnokság, ahol szívesen kipróbálnád magad?

Leginkább a Premier League-et szeretem a legjobban, de nem igazán érzem azt, hogy az lenne a megfelelő számomra. Az olyan pontvadászatot, mint például a török, nem követem, mert nem jött szóba az, hogy ezzel foglalkoznom kellene, de ha eleget dolgozok, akkor ennek is eljön remélhetőleg az ideje.

Végezetül: győzni fog a csapat a Zalaegerszeg ellen?

Sajnos még kérdéses, hogy egyáltalán ott lehetek-e a keretben. A videós elemzések kedden és szerdán szoktak lenni, úgyhogy jobban megismertük a ZTE játékát. Minden mérkőzésre úgy futunk ki, hogy győzni szeretnénk. Most sincs ez másképp, jó játékkal és három ponttal szolgálnánk ki nagyszerű szurkolóinkat a Nagyerdei Stadionban.

Orosz Krisztofer