A lengyel játékvezető hölgyek már több komoly feladatot is kaptak korábban, a 2021/22-es szezonban például ők vezették a harmadik számú női sorozat (EHF Európa Kupa) döntőjének visszavágóját, a több mint 7000 néző előtt megrendezett Malaga–Gran Canaria mérkőzést – számolt be egyebek mellett erről is a piros-fehérek honlapja.

HBN