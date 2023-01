Harmadik alkalommal tartották meg a tiszafüredi szabadstrandnál a hagyományos Újévi csobbanás elnevezésű eseményt. A január 7-én, szombaton rendezett bátorságpróba kezdetén Czókoly Sándor káplán megáldotta a Tisza-tavat, majd a vállalkozó kedvű fürdőzők csobbantak egyet a hideg vízbe. A szervező Ljasuk Dimitry filmes, környezetvédelmi aktivista egyik Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, „mindenkinek fülig fog érni a szája, boldogok leszünk, nevetünk és jajgatunk.” És igaza is lett, a mintegy 400 bátor résztvevő mosolya a képek alapján jobbára őszintének is tűnt, élvezték a csobbanást a 3 fokos Tiszában.

Pető Lászlót, korábbi olimpikont, a Debreceni Lövészsuli szakosztály-igazgatóját sem rettentette el a hideg víz, ő is megmártózott a Tisza-tóban, és mint a HAON-nak elmondta, legközelebb is ott lesz a kihíváson.

– Még decemberben néztük meg a családdal Ljasuk Dimitry alkotását, A Tisza nevében című dokumentumfilmet, amely nagyon megfogott. Elkezdtem jobban követni a munkásságát, és mivel ő szokta megrendezni az Újévi csobbanás elnevezésű eseményt, adta magát a gondolat, hogy ott legyek.

Mindezt összekötöttem egyfajta csapatépítővel, meghirdettem az egyesületünkhöz kötődő csoportokban, hogy aki akar, jöjjön, és érezzük jól magunkat.

Végül tízen pár lövész vonatkozású csobbanó volt, de a partról sokan szurkoltak nekünk. Az én családom is inkább tisztes távolból figyelte az eseményeket, de jövőre már lehet lesz, aki a vízbe is velem tart. Mert hogy annyira tetszett ez az egész, hogy biztosan egy év múlva is megmártózom a Tiszában! – jelentette ki Pető László.

Mint megtudtuk, a víz mintegy 3 fokos volt, Pető nem egyszer érezte úgy, kővé dermed a lába, ennek ellenére háromszor is megmerült a Tisza-tóban. – A szervezők mindenre figyeltek, több szaunát is felállítottak, így a csobbanás után volt hol felmelegedni. Olyannyira belejöttem, hogy végül háromszor mentem bele a vízbe, egy-egy alkalom mintegy három percig tartott, egyszer sem bántam meg, élveztem nagyon, jól esett.

KSZD