Szokásosan a dartsvilágbajnokság után, általában január elején rendezik meg a PDC azon eseményét, a Qualifying Schoolt, amelyen pro tour-kártyát szerezhetnek az indulók. Két részre van bontva a Q-School: egyet rendeznek a brit játékosok számára, Angliában, és van egy másik verseny a szigetországon kívülieknek, ezt európai kvalifikációnak hívják, utóbbit ezúttal Németországban bonyolítják le. Ezeken a viadalokon bárki elindulhat, aki benevezett, valahol igazolt versenyző, és befizeti az igencsak borsos indulási díjat. A tét óriási, hiszen a dartsosok két évre szóló állandó versenyzési joghoz juthatnak a pontszerző versenyekre. Sok már befutott, ismert dartsos neve is fel szokott tűnni a jelentkezők között, két éve például Fallon Sherrock vagy épp Raymond van Barneveld is elindult.

Meleg kézzel áll oda

A kvalifikációs viadalon 2023-ban öt magyar próbál szerencsét, négy budapesti sportoló mellett a DEAC dartsosa, Vályi Attila is ott lesz Németországban.

– Még nem lehet tudni, pontosan hány induló lesz, ez a viadal előtti napon derül ki, de 300-400, vagy esetleg még több nevezés is be szokott futni. A megmérettetés első, háromnapos szakaszában minden nap egy selejtezős viadalt tartanak, ez egy egyenes kieséses verseny, naponta a nyolc legjobb azonnal továbbjut a záró etapba. Vannak, akik a selejtezőn elért győzelmekért szerzett pontokból kialakult ranglista révén biztosítják a folytatást, illetve többen még korábban kiérdemelték, hogy automatikusan a döntő szakaszba, vagyis a Final Stage 128-as mezőnyébe jussanak – avatott be a lebonyolítás részleteibe Vályi Attila, aki átlag napi négy órát gyakorolt a felkészülési időszakban.

A debreceniek sportolójának ez lesz az első nemzetközi, PDC által szervezett válogatója, de nem izgul miatta, inkább egy egészséges várakozással tekint a megmérettetés elé. – Tapasztalatszerzésként fogom fel az egészet, szeretném megismerni a légkört, megtudni, milyen nagyobb nevek ellen játszani, és hogy miként tudok teljesíteni ilyen közegben. Jól akarom érezni magam, remek meccseket játszani, és persze nyerni sem volna rossz, egy 75+-os átlaggal már elégedett lennék. Úgy hiszem, egyik magyar indulónak sincs esélye pro tour kártyát szerezni, ha a Final Stage-be bejutnánk, az már az óriási eredmény lenne – fogalmazott a sportember, aki magyar viszonylatban az élvonalhoz tartozik, holott csak 2017-ben kezdett el foglalkozni ezzel a sportággal, és úgymond nem is önszántából.

Érdekesség, hogy Vályi anno még gimnazistakorú gyerekeit vitte edzésekre, akik aztán kikoptak, ő pedig ott maradt, és igazolt dartsos vált belőle. – Innen is ragadt rám a Fater becenév, mert a gyermekeim kísérőjeként ismertek meg először. Nagyon megtetszett a közeg, a játék, így úgy döntöttem, én is belevágok.

Ugyan viszonylag rövid ideje foglalkozom a játékkal, ugyanakkor nagy energiát fektetek be, sokat edzek, sok versenyre járok el, így egészen hamar egy elfogadható szintre jutottam el.

Én már 50 pluszos vagyok, sok mindent megéltem, amit tudok kamatoztatni a tábla előtt. Akik ismernek, azt mondják, értelmi és érzelmi intelligenciám miatt tudok jól teljesíteni – osztotta meg lapunkkal Vályi, aki úgy véli, a dartsban a koncentráció mindennél fontosabb, és hogy sosem szabad úgymond a rivális ellen játszani, hanem mindenkinek magára kell figyelnie. Attila mint kiderült, szeret meleg kézzel beleszállni a küzdelmekbe, ami azt jelenti, hamar megjelenik a verseny helyszínén, és hosszasan melegít be.

A „Fater” becenévre hallgató játékos a nemzetközileg is ismert, klasszis „nyíldobálók” közül azokat szereti, akiknek a személyiségével is tud azonosulni, az idősebb generációból kiemelte Gary Andersont, Peter Wrightot, és Raymond van Barneveldet, az ifjabbak közül pedig a friss világbajnok Michael Smitht és Joshua Rockot említette.

