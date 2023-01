Szinte hihetetlen, de megint eltelt egy év, itt az új esztendő, új tervekkel és reményekkel. Ennek kapcsán kért meg a HAON három embert a sport világából, hogy mondják el terveiket, mire számítanak, mit remélnek 2023-tól.

Irány a dobogó!

Elsőként Planéta Szimonettát, a DVSC Schaeffler női kézilabdacsapatának kiváló átlövőjét kérdeztük arról, hogy mit vár az idei évtől. – A csapatsportok kapcsán nehéz egész naptári évekről beszélni, hiszen nálunk egy idény ősztől tavaszig tart, és az igazából egy valóban kerek egység. Ha azt mondjuk, hogy 2023, akkor én május-júniusnál jelenleg nem látok tovább. Ezért azt tudom mondani, hogy az elsődleges célunk a csapattal ismét megszerezni a bronzérmet a szezon végén, ahogy 2022-ben is tettük. Ezen kívül nagyon szeretnénk bebizonyítani a nemzetközi porondon is, hogy milyen jó csapatunk van. Én személy szerint szeretném, hogy a játékommal minél inkább segíteni tudjam ezekben a Lokit – hangsúlyozta a piros-fehérek kézilabdása.

Hosszú távú építkezés

A 2022-es év második felére rányomta a bélyegét az energiaárak drasztikus emelkedése világszerte. Természetesen ez a sportéletben is sok fejtörést okozott létesítmények fenntartása miatt is. Pont ezért György József, a DEAC jégkorongcsapatának vezetőedzője szerint 2023-ban az a legfontosabb, hogy zavartalanul tudjanak tovább dolgozni a tanítványaival. – Az elsődleges kívánságom, hogy legyenek meg a feltételek a munkához. Aztán hosszabb távon gondolkodva szeretném, hogyha a fiatalok beépítése és az eredménycentrikusság között meg tudnánk találni azt az egyensúlyt, hogy mindenkinek jó legyen. Nem kérdés, hogy ezen a szinten sikereket kell elérnünk, de a legfontosabb az építkezés, remélem, hogy ebben sikerül előre lépnünk. Nem egyszerű feladat, hiszen január végén lesz egy Magyar Kupa négyes döntő, illetve az Erste Liga hajrája következik – jegyezte meg a szakember.

Foci, zene és futás

Végül, de egyáltalán nem utolsósorban a Loki legendás futballistáját, a DVSC jelenlegi asszisztens edzőjét Dombi Tibort kérdeztük arról, hogy mit vár a 2023-as évtől. – Nem szoktam nagyon tervezgetni és fogadkozni. Nyilván a foci a munkám és az életem, úgyhogy szeretném, hogy a Lokival minél biztosabban bennmaradjunk az NB I.-ben. Ez akár azt is jelentheti, hogy a tabella első felében végzünk, sose lehet tudni, mivel a mezőny nagyon sűrű, ezért a szerencsén is múlik hogyan jön ki a lépés – fogalmazott. Hozzátette, nagyon fontosnak tartja, hogy a szerettei, a barátai és ő is egészségesek legyenek. – Ezen kívül szeretném, hogy a Wyrfarkasnak legyenek fellépései, a futás kapcsán jó lenne minél több versenyre eljutni, és remélem, hogy 2023-ban is ott lehetünk majd egy NFL-mérkőzésen, ahogy az elmúlt években szinte mindig – zárta gondolatait a Loki-szurkolók egyik legnagyobb kedvence.

