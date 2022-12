A sorsolásnak köszönhetően az esztendőt két hazai bajnoki meccsel zárja a jelenleg 5. helyen álló DEAC a labdarúgó NB III. Keleti csoportjában. Az egyiket a múlt héten rendezték meg, s a feket-fehérek Al-Sheraji találatával 1-0-ra legyőzték a Békéscsaba 1912 Előre II. gárdáját. Az utolsó felvonásra vasárnap 13 órakor kerül sor, amikor a 11. helyezett Füzesgyarmati SK vizitál a Dóczy utcai campuson. A klubhonlap a találkozó előtt a debreceniek rutinos védőjét, Korhut Mihályt kérdezte, akinek december 1-jén volt a 34. születésnapja.

– Nem volt nagy buli, otthon, a családom körében, a feleségemmel, a kislányommal és a kutyánkkal ünnepeltük meg. Az idő múlása különösebben nem foglalkoztat, mert fiatalabbnak érzem magam harmincnégynél. A fociban ez már nem számít zsenge kornak, de úgy érzem, van még bennem pár év a pályán – nyilatkozta a válogatott balhátvéd.

Korhut elmondta, két szempontból is fontos lenne a vasárnapi győzelem. – Az első fordulóban 2-1-re kikaptunk a gyarmatiaktól idegenben, ezért a visszavágás vágya is fűt minket. No és az is lényeges szempont, hogy szeretnénk jó hangulatban pihenőre vonulni, ráadásul, ha az eredmények szerencsésen alakulnak, a dobogóra is felléphetünk – fogalmazott játékosunk.

– Tudjuk, az ellenfél nagyon jól végzi el pontrúgásokat, ezért készültünk rá, hogy ki tudjuk védekezni ezeket. A megelőzés is jó taktika ez ellen: próbálunk minél kevesebbet szabálytalankodni a kapunk közelében. Több román játékosuk van, akiknek a mentalitását ismerve akaratos ellenféllel találkozunk. Nem lesz könnyű meccs, de szeretnénk győzelemmel búcsúzni a szurkolóinktól.