Véget értek a megyei I. osztály küzdelmei Hajdú-Bihar megyében is, s téli szünetre vonultak a bajnokság együttesei. A DEAC gárdája 15 mérkőzés alatt 5 győzelem mellett 3 döntetlent és 7 vereséget számlálhat, huszonkét rúgott és huszonkét kapott góllal, a tabella 10. helyén várják az őszi folytatást. A csapat vezetőedzője, Katona László a Haonnak elmondta, megfiatalítva kezdték a szezont, ám ehhez képest éretten futballoztak a játékosai, és több bravúros eredményt is elértek a fekete-fehérek. – Nem voltak elvárásaink és kitűzött céljaink a szezont megelőzően, hiszen nagyon fiatal kerettel kezdtük a bajnokságot. Többen eligazoltak, olyan játékosok is, akik meghatározó szerepet töltöttek be a pályán.

Az U19-es csapatból töltöttük fel a csapatot, s véleményem szerint tavaly is a miénk volt a legfiatalabb együttes a pontvadászat résztvevői közül, ám ez idén hatványozottan igaz.

Akadt olyan összecsapásunk is, amikor 20 év alatt volt a kezdőcsapatunk átlagéletkora, s pont ezek miatt nem gondolkoztunk helyezésben. Sosem lehet előre tudni, hogy amikor egyszerre ennyi ifjú tehetségnek kell megállnia a helyét a felnőtt labdarúgásban, akkor milyen eredmények fognak születni, de nagyon éretten teljesített mindenki az ősz folyamán – értékelt a szakember.

Forrás: Molnár Péter

A stabilitás az elsődleges szempont

Egy hosszú alapozás mindig jó alkalom arra, hogy egy csapat megfelelően felkészüljön az előtte álló megpróbáltatásokra. Katona László portálunknak elmondta, mindig remek alapot adhat a téli időszakban végzett felkészülés. A szakember szerint kétfelé szakadt a bajnokság, de céljaik között szerepel közeledni az élmezőnyhöz tartozó egyesületekhez. – Reálisan kell látni mindenkinek, hogy kétfelé szakadt a bajnokság, s az első részbe tartozókat már valószínűsíthetően nagyon nehéz lesz utolérni. Elsődleges célunk, hogy még csak véletlenül se kerüljünk bajba, s ne fenyegessen minket a kiesés. Stabilizálni szeretnénk a teljesítményünket, emellett pedig, ahogyan azt tettük ősszel is, meglepetéseket okoznánk.

A csapat erejét mutatja, hogy elértünk olyan eredményeket a bajnokság első felében, ami bizakodásra adhat okot.

A listavezetőt például mi győztük le először, azt követően azonban pontokat hullajtottunk mögöttünk lévő egyesületek ellen. Ezen kell javítanunk, s akkor úgy gondolom, előrébb is léphetünk majd tavasszal – mondta a tréner, majd hozzátette: a Hajdúnánás elleni győzelem volt az a találkozó ősszel, amely során a legjobb teljesítményt nyújtották a játékosai.

A DEAC a téli szünetet követően városi rangadóval nyit, hiszen a szintén debreceni DASE gárdájához „utaznak” a Katona-legények.

Orosz Krisztofer