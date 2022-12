Nincs könnyű helyzetben a DEAC férfi röplabdacsapata, miután hazai pályán 3:1 (17:25, 25:20, 20:25, 19:25) kikapott a Kazincbarcikától a magyar Kupa negyeddöntőjének első felvonásán.

Hazai szempontból nem indult a DESOK-ban rendezett szerda esti mérkőzés, hiszen Tóth András rögtön az első akció során elcsúszott, és megütötte magát, ám szerencsére folytatni tudta játékot. A kissé felforgatott összeállításban kezdő hajdúságiaknak gondjai akadtak a nyitásfogadásokkal, és sajnos a befejezésekkel is, 3:8-nál Fodor Antal időt is kért.

Sajnos nem segítettek a mesteri szavak, nem igazán csökkent a különbség.

15:23-nál egy igen látványos labdamenetet nyert meg a Debrecen, ami reményt adhatott volna, de egy elhibázott nyitás, majd egy rossz megoldás pontot is tett az első szettre.

Gustavo szép tenyerese jelentette a nyitó pontot a második etapban, amely lendületet adott az egyetemistáknak, 10:5-re meg is léptek. Ezt követően zárkózott a közben felébredt Barcika, akár egy izgalmas szettvégjátékra is lehetett volna kilátás, de szerencsére Bagics Balázsék kontrollálták a játszmát és 25:20-ra meg is nyerték.

A harmadik szett is jól indult debreceni szempontból, leginkább az idegenlégiósok villogtak. Aztán két véleményes birói döntést követően máris a cívisvárosiak nyakában voltak a vendégek (12:12).

Nem sokkal később Fodor Antal időt kért, hogy megnyugtassa fiait, ám újabb vitatható ítéltelek sújtották Bán Viktorékat, ami meg is zavarta egy picit a hazai fejeket, így 25:20-ra behúzta a szettet a Vegyész.

A negyedik, és mint kiderült, záró játszmára is maradt a sok hiba, ráadásul a végére mintha el is ”fogyott” volna a DEAC, így a vendégek megérdemelten nyerték 3–1-re az első felvonást.

A visszavágóig van idő dolgozni a hibák javításán, mert a tervek szerint január 11-én csap újra össze a két gárda a borsodiak otthonában.

MSZ