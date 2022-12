A DVSC-család idén is csatlakozott a Debreceni Karitatív Testület adománygyűjtő akciójához, amiből az akadémia is tevékenyen kivette a részét. A cél idén is az volt, hogy a rászoruló embereknek szebbek legyenek a közelgő ünnepek – tudatta a klub csütörtökön.

A pallagi edzőközpont bejáratánál kihelyeztek és megtöltöttek 3 szeretetdobozt, amelyekbe játékok, tartós élelmiszerek, tisztító- és tisztálkodószerek kerültek.

Forrás: DVSC

A felajánlásokat nehéz sorsú családok és nyugdíjasoknak kapják, az adományokat a DVSC Makray Balázs cégvezető, valamint Baráth Péter és Major Sámuel révén átadta a Debreceni Karitatív Testület elnökének, Rózsahegyiné Juhász Évának.