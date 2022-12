Nyolc év után nyert ismét Európa-bajnokságot a DEAC kerekesszékes vívója, Osváth Richárd, aki csütörtökön a varsói kontinensviadalon egész nap kiválóan teljesítve lett aranyérmes. A debreceni versenyző remek formában van, hiszen a szezon kezdete óta két világkupát is nyert – emlékeztet a klub honlapja.

– Úgy érzem belül, hogy versenyről versenyre jobban teljesítek, és mondhatni, még én is meglepődtem, milyen jól ment a vívás csütörtökön – fogalmazott az újdonsült Európa-bajnok. – Kicsit megkopott az érzés, milyen is Eb-t nyerni, de leginkább azért vagyok boldog, mert lazán és magabiztosan vívtam. Így a legjobb bármilyen versenyen első lenni! Rendezés szempontjából az egri világkupa a legjobb, de Varsóban is minden rendben zajlik. Nincs csúszás, az asszók időben kezdődnek, ami azért fontos, mert a melegítést ehhez mérten kezdjük el. Kardban is szeretném élvezni az vívást, ez a legfontosabb, és ha így lesz, akkor abban bízom, sikerült újabb érmet nyerni – tette hozzá Osváth Richárd.