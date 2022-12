A DEAC brazil futsalosa, Thiago Alves Dos Santos, azaz művésznevén Thiago számára szokásosnál is különlegesebb lesz az idei karácsony, hiszen egy magyar barátja családjánál tölti, így kíváncsian várta, miként is telik majd az ünnep.

Forrás: Molnár Péter



– Gyönyörű a magyarországi karácsony, de természetesen szokatlan is számomra, mert otthon ilyenkor egész más idő van. Brazíliában is összegyűlnek a családok megünnepelni a karácsonyt és az új évet, karácsonykor általában rizst, valamint aszalt szőlőt eszünk. Ezekhez mindenféle húst fogyasztunk, természetesen pulykát is szolgálnak fel ilyenkor az asztalnál. Nagy a családunk, édesapámnak tíz, édesanyámnak hat testvére van. Amikor otthon vagyok próbálunk minél több időt együtt tölteni, december 24-én előbbi rokonságát szoktuk meglátogatni, másnap pedig anyukámét – mondta el Thiago. MSZ