A hajdúböszörményi kar dolgozói szeptember és október után novemberben is a legtöbb pontot gyűjtötték a Debreceni Egyetem Dolgozói Mozgásprogram (DEDM) sportos, közösségi vetélkedőjén, így hozzájuk került „A 2022 aktív szervezeti egysége” cím, számolt be a hirek.unideb.hu.

A Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar dékánja, Gortka-Rákó Erzsébet örömének és büszkeségének adott hangot a díj elnyerése és legfőképpen kollégái sportos életmódja kapcsán.

Az aktivitás fenntartása érdekében egy közös tornát is bevezetünk a karon, ahol a dolgozók kedvükre mozoghatnak hetente másfél órát együtt. A közös torna nagyszerű közösségépítő, emellett a mozgás az egészség megtartásának egyik fontos pillére

– emelte ki a dékán.

A munkatársak megmozgatásában a GYGYK valamennyi testnevelő tanára is aktívan részt vesz.

- A szabadidő szakosztályunk a legnépszerűbb és a legnagyobb létszámú szakosztályunk lett, hiszen már több mint 800 tagja van. Nagyon bízom abban, hogy a jövőben egyre több embert tudunk bevonni szabadidő-sportolóként a DEAC programjaiba, közösségi rendezvényeibe – összegzett a klubvezető.

Az egyetemi könyvtár és a GYGYK mellett idén sok szervezeti egység ért el nagyon jó eredményt. Sokat mozogtak a többi közt az Informatikai Kar, a Zeneművészeti Kar és a Kancellária dolgozói is. Erről is beszélt évértékelőjében Mag Zoltán szakosztályvezető, aki kifejtette,

a program hamar népszerűvé vált a Debreceni Egyetemen, és szépen fejlődik.

- A DEDM országosan egyedülálló, innovatív szabadidős sportprogram, amelyben a DEAC sportszakosztályai mellett az egyetemi dolgozók is játékosan versenyeznek. A programnak köszönhetően a mozgásra ösztönzés mellett az egyetemi közösség is fejlődik, jobban megismerhetjük egymást, nem csak, mint dolgozók, hanem mint sportoló magánemberek is. A keretet a játékos verseny adja, de a lényeg a mozgás, ezáltal pedig az egészségmegőrzés- mondta Mag Zoltán.

A szakosztályvezető örömét fejezte ki, hogy az év során a DE Dolgozói Mozgásprogramból „kinőtt” a DEAC Terepfutó szakosztálya, egyben előre is tekintett: a cél jövőre az ezres, középtávon pedig a több ezres taglétszám elérése.

A sportos dolgozói versengés jövőre néhány változással folytatódik. A legfontosabb, hogy a dolgozói közösségek még motiváltabbak legyenek és minél többen vegyenek részt a „játékban”, ami a dolgozói egészségmegőrzést tűzte ki célul.