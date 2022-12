Nagyon értékes két pontot gyűjtött be a DVSC Scaheffler az MTK ellen, miután 29–28-ra nyert a fővárosban szombat délután. Az MTK már az új otthonában, a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban fogadta az elmúlt időszakban több változáson átesett debrecenieket.

Az anyai örömök előtt álló Karina Jezsikava távozott a Lokitól, akit a Budaörsről igazolt szerb-magyar kettős állampolgárságú balátlövővel, Jovovics Jovanával pótolt a klub.

A fővárosi együttes új szakvezetővel vágott neki a mérkőzésnek, Vida Gergőt Vágó Attila váltotta a kispadon.

Hosszú szünet, 43 nap után léptek pályára a cívisvárosiak, akiken meg is látszott a kihagyás. A hazaiak szereztek vezetést a mérkőzésen, melyet a második támadásából – Hornyák Dóra szerzett labdát, majd indította a meglóduló Kácsor Grétát – egyenlítettek ki a hajdúságiak. Egy ideig fej-fej mellett haladtak a csapatok ugyanazzal a forgatókönyvvel: előnyt szerzett az MTK, egyenlített az ezúttal fekete-fehérben játszó Debrecen. Ez így ment a 10. percig, amikor Vámos Petra talpról indított rakétájával átvették a vezetést a hajdúságiak (4–5). Ne hallgassuk el, hogy ehhez kellett Catherine Gabriel két szép védése, valamint Töpfner Alexandra két magabiztos büntetője is. Vágó Attila, a fővárosiak edzője időt kért, de ez sem segített a csapatán, a 18. minutumban ugyanis már 10–5-re ment a DVSC. Bár Füzi-Tóvizi Petráék tartották a 3-4 gólos fórt, be-becsúsztak a hibák támadásban, ezt látva Szilágyi Zoltán magához is hívta lányait a 26. percben, de nagy változást ez sem eredményezett, így 14–11-es debreceni előnynél vonultak szünetre az együttesek.

Egy eladott labdával nyitották a vendégek a második játékrészt, melyet góllal büntetett az MTK. Kácsor Gréta egy talpról lőtt góllal demoralizálta a hazai kapust. Töpfner Alexandra két gyors megugrását követően 17–12-re vezetett a Debrecen. Amikor a Loki nem tudott gyors támadásokat vezetni, akkor előnye tudatában igyekezett lassítani a játékot. Meglehetősen hektikus volt a Vasutas teljesítménye, jobb és rosszabb periódusok váltották egymást.

Egy ütközést követően a volt debreceni Anna Kekezovics a térdét fájlalva maradt a földön, a jobbátlövő sajnos csak segítséggel tudta elhagyni a pályát.

A hajrára fordulva fokozatosan olvadt a vendégelőny, az utolsó percre fordulva ki is egyenlített az MTK, de Vámos Petra egy gyönyörű, elhajlásos góllal kicsikarta a debreceni győzelmet a lefújás előtti pillanatokban. 29–28!

MSZ