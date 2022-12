A DEAC jégkorongcsapata péntek este játszotta utolsó bajnokiját a 2022-es esztendőben, és a listavezető Budapest Jégkorong Akadémia volt a vendég. A debreceniek ebben az idényben már képesek voltak legyőzni a liga talán legjobb formájában lévő csapatát, és ez most is sikerült. 4–2-es diadalt aratott a Debreceni Egyetem alakulata Sági Martin, Dominik Novotny, Jan Dalecky és Mark Smirnov góljával.

György József, a DEAC vezetőedzője

György József vezetőedzőék a hiányzók miatt nem túl pozitív előjelekkel várhatták az összecsapást, ezért is okozott hatalmas boldogságot a siker. – Az volt a kérésem a fiúktól, hogy kezdjük jól a meccset, ami szerencsére meg is történt: az első hat-hét percben volt szólónk, ziccerünk, azonban egyiket sem tudtuk értékesíteni. A harmad második felében feljött a BJA, amely nagyon gyors csapat, és fel is hívtam a figyelmet rá, hogy minden egyes hibát kihasználnak. A középső harmad előtt a szünetben kértem, hogy legyünk kicsit fizikálisabbak, ütközzünk többet. Ennek hatására az ellenfél kezdett frusztráltá válni, és ebből mi jöttünk ki jobban, annak ellenére, hogy üres kapus helyzeteink maradtak ki – értékelt a találkozót követően.

A szakember felemlegette, hogy az utóbbi időben jellemzően jól játszott együttese, de nem használták ki a lehetőségeiket. – Nagyon remélem, hogy most a listavezető elleni sikerrel ez megtört, és ezentúl akár fele ennyi ziccerből is megszerezzük a három pontokat – fejezte ki reményeit György József. A tréner hozzátette, a fiúknak példás volt a hozzáállásuk a mérkőzés során és nagyon örül a győzelemnek.

BA