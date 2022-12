Nagy feladat várt az év utolsó bajnoki mérkőzésén a DEAC hokisaira, hiszen a tabella éllovasa, a kirobbanó formában lévő Budapest Jégkorong Akadémia HC látogatott péntek este a Debreceni Jégcsarnokba. A fővárosiakkal már karácsony előtt is találkoztunk hazai jégen, akkor 8-4-es vendég siker született – emlékeztetett a deac.hu.

A DEAC aktívabban kezdte a mérkőzés ellenfelénél, az első két percben záporoztak a lövések Farkas Roland kapuja felé. Idővel felocsúdott a BJAHC, és Hetényi Zoltánnak is akadt védenivalója. 06:30-nál megszerezte a vezetést a Debrecen, Sági Martin volt eredményes. A gól után ráléptek a gázpedálra a vendégek, de Hetényi derekasan állta a sarat a védelemmel együtt. Sajnos 4 perccel a harmad vége előtt szó szerint begyömöszölte a korongot a hálóba BJAHC, pedig úgy tűnt, a cívisvárosi kapus már rá tudott tenyerelni a pakkra, de mégsem. Pörgős első húsz percet játszottak a csapatok.

A második etap elején Dalecky lőhetett a kapu torkában, a hálóőr gyors mozdulattal kivédte a korongot. A válasz hatékonyabbra sikerült, ugyanis megszerezte a vezetést a Budapest Jégkorong Akadémia, Molnár Bálint talált be 23:59-nél. Sokáig nem örülhettek a fővárosiak, mert egy percen belül egyenlített a DEAC: Izacky az érkező Dominik Novotnyhoz játszott, aki a kapuba vágta a pakkot. Az egyenlítés után majdnem átvette a vezetést a fekete-fehér alakulat, ám a videó megtekintése után a játékvezetők jelezték, nem jutott túl a korong a BJAHC gólvonalán. Pár perccel később azonban már nem lehetett kérdés, gólt láttunk-e, ugyanis Zalamai passzából Jan Dalecky bombázott a hálóba, 3-2! A gólt követően többször is helyzetbe került a házigazda, különösen Spirko ziccere volt óriási, ám kimaradt.

Az esztendő utolsó harmada mezőnyjátékkal indult, az első percekben nem láthattunk igazán gólratörő hokit. Előbb a BJAHC kapta el a fonalat, a DEAC ebben az időszakban inkább a kontrákra alapozott. Emberelőnyben azonban többször is nagy helyzet adódott a hazaiak előtt, de nem tudtak a hálóba találni a játékrész közepén. 4:44 volt hátra, amikor újabb cívisvárosi találatnak örülhetett a publikum, Mark Smirnov ütötte be a negyediket. Egyre közelebb került a győzelemhez a DEAC, érezni lehetett, hogy a vendégek már nem tudnak egyenlíteni. Így is lett, jár a gratuláció a srácoknak!