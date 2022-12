Még három fordulót rendeznek idén a futsal NB I.-ben, a 15. játéknap mérkőzéseinek zömét hétfőn vívják, köztük a Haladás-–MVFC Berettyóújfalu, és a DEAC-Rubeola összecsapásokat. A szűk kerettel dolgozó, tabella negyedik újfaluiakra pokoli nehéz mérkőzés vár a bajnok vasiak otthonában. Tisztában van ezzel Trencsényi János vezetőedző, aki a HAON-on korábban ekképp vélekedett a rangadóról: – A lehető legnehezebb feladat előtt állunk, de ilyenkor is lehet szép eredményt elérni. Sok hiányzónk lesz, hiszen kiállítottak tőlünk egy játékost, aki értelemszerűen eltiltott lesz, ezen felül három sérültünk is van, akik addig nem lesznek bevethetőek. A helyzetkihasználásunk is döntő lehet azon a mérkőzésen – mondta Trencsényi János, aki hozzátette: természetesen szeretnének olyan eredményt elérni, amivel büszkévé tehetik a csapat fanatikusait. A mérkőzés 18.30-kor kezdődik a Haladás Sportcsarnokában, melyet a zöld-fehérek Youtube-csatornája élőben közvetít majd.

A másik megyei gárda, a DEAC esélyeként fogadja a Rubeolát a DESOK-ban, ugyancsak 18.30-tól. Thiago, a gárda brazil idegenlégiósa az egyetemisták honlapjának elmondta, hiába tizenegyedikek a csömöriek, hiba lenne leírni őket. – A szurkolóink joggal várják el tőlünk, hogy itthon tartsuk a három pontot, ettől függetlenül nem becsüljük le a vetélytársunkat. Tudjuk, hogy a Rubeola nagy küzdő, emellett jól ismerjük a kulcsembereit, akiknek a kikapcsolása fontos feladatnak ígérkezik. Az ősszel csírájában elfojtottuk a támadásaikat, továbbá megvalósítottuk azt, amit a meccs előtt megbeszéltünk, így magabiztosan nyertünk – mutatott rá Thiago, aki már 13 találatnál jár a pontvadászat mostani kiírásában. Az összecsapást a DEAC Youtube-csatornája élőben közvetíti majd.

HBN