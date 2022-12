Az NB I. 14. fordulójában a Berettyóújfalu hazai környezetben fogadta a Nyíregyháza gárdáját. A mérkőzés esélyese előzetesen a hazai együttes volt, ám a vendég szabolcsiak meglepték Trencsényi Jánosékat, s gólzáporos, 6–4-es győzelmet arattak. A tréner a HAON-nak elmondta, sosem foglalkozik a játékvezetők ténykedésével, de voltak olyan esetek a találkozón, amelyek mellet nem tudott szó nélkül elmenni. Hozzátette, az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy csapata helyzetkihasználása is hagyott maga után kívánnivalót. – Ahhoz képest, hogy a Nyíregy újonc az első osztályban, folyamatos fejlődésen mennek keresztül. Jó eredményeket érnek el, és masszív csapatról beszélhetünk, ha róluk van szó. Sejtettük, hogy nem lesz egyszerű feladatunk, de mindenképpen bizonyítani szerettük volna, hogy mi vagyunk a jobb csapat és itthon akartuk tartani a három pontot – kezdte.

A szakember elmondta, nem sikerült úgy teljesíteni ahogy várta, de nem csupán csapatán múlott az eredmény. – Voltak fordulópontok a meccsen, például a játékvezetők bizonyos ítéleteire gondolok. Fontos hangsúlyoznom, hogy soha sem szoktam a bírók ténykedésével foglalkozni, de ezúttal elfogadhatatlan döntéseket hoztak a találkozón. Nagyon nehezen emésztettem meg azt a szituációt, amikor tőlünk ugyanazért kiállítottak egy játékost, míg a vendégek sárgával megúszták a játékhelyzetet. Nyilvánvalóan, hogyha jobban kihasználtuk volna a helyzeteinket, akkor nem lenne ekkora jelentősége, de ez sajnos így alakult, a következő fordulóban igyekszünk javítani – értékelt Trencsényi János.

Nemes feladat előtt

A téli szünet előtt még három fordulót rendeznek a futsal NB I.-ben. A Berettyó a következő körben a címvédő Haladáshoz látogat, ezt követi 5 nappal később egy újpesti túra, majd hazai környezetben zárják az őszi szezont a Nyírbátor ellen. Egyik összecsapás sem ígérkezik könnyű feladatnak, ám egyelőre kizárólag Dróth Zoltánékra készülnek az újfaluiak. – A lehető legnehezebb feladat előtt állunk, de ilyenkor is lehet szép eredményt elérni. A regnáló bajnok kispadja a leghosszabb ebben a szezonban, ennek megfelelően a szombathelyiek mondhatóak a legerősebb gárdának. Sok hiányzónk lesz, hiszen kiállítottak tőlünk egy játékost, aki értelemszerűen eltiltott lesz, ezen felül három sérültünk is van, akik addig nem lesznek bevethetőek. Sok fiatal van a keretünkben, akik még nem rendelkeznek kellő tapasztalattal, de a potenciál mindenképpen ott lakozik bennük. A hazaiak év elején párszor botlottak, de az utóbbi időben egyre inkább bajnokaspiránshoz méltón játszanak. A helyzetkihasználásunk is döntő lehet azon a mérkőzésen – mondta Trencsényi János, aki hozzátette: természetesen szeretnének olyan eredményt elérni, amivel büszkévé tehetik a csapat fanatikusait.

A Haladás–MVFC mérkőzést December 12-én rendezik a Haladás Sportcsarnokban.

Orosz Krisztofer