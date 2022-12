A Debreceni Egyetem különböző szakágain belül sok nemzet sportolói képviseltetik magukat. Deiby Arango például Kolumbiából származik, s első karácsonyát tölti majd a cívisvárosban. A játékos a HAON-nak elmondta, hazájában is vannak olyan részek, ahol a hőmérséklet akár fagypont körül is lehet, de Debrecenben meg kell birkóznia a mínuszokkal is. – Hazámban vannak olyan régiók, ahol korábban megtapasztaltam a hideget, de a cívisvárosban sokkal hidegebb van, így ez némi nehézséget okoz. Kolumbiában szinte alig esik a hó, Magyarországon viszont ez sokkal gyakoribb jelenség – mondta el élményeit a futsalos.

A családdal osztoznak az élményeken

Sok esetben a távoli országokból érkező sportolók családjai nem tartanak az idegenlégiósnak álló gyermekekkel, viszont természetesen erre vannak ellenpéldák is. Deiby Arango elmondta, külön fog karácsonyozni szeretteitől, de a Debrecenben szerzett élményeket igyekszik megosztani a távoli rokonaitól. – Interneten tartjuk egymással a kapcsolatot. Természetesen a testvéreimnek, a szüleimnek és a barátaimnak egyaránt rengeteg fotót küldök. Külön öröm számomra, hogy mindenben bátorítanak, és örülnek annak, hogy új élményekkel gazdagodhatok – nyilatkozta a DEAC kolumbiai légiósa, aki hangsúlyozta: kizárólag jó emlékeket gyűjtött eddig Magyarországról.

Ünnepi szokások Kolumbiában

Ahogy mondani szokás: ahány ország annyiféleképpen ünneplik a karácsonyt. Deiby Arango esetében is igaz ez, hiszen lapunknak mesélt a kolumbiai ünnepi szokásokról. – Rendkívül családcentrikusan ünnepeljük a karácsonyt. Szentestéről másnap virradóra a gyermekek már izgatottan kelnek, és várják az ajándékokat, melyek 25-én kerülnek a fa alá. Hogyha a szilveszterről és az újévről van szó, akkor elsőként szintén a családtagokat köszöntjük, majd a szomszédokhoz és a barátainkhoz fordulunk az új esztendő jó kívánságaival – árulta el a játékos, s kiemelte: autentikus ünnepi ételek kerülnek ilyenkor az asztalokra.

