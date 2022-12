Az energiaválság miatt óriási mértékben megemelkedő rezsiárak új helyzet elé állították a DVSC Kézilabda Kft.-t, ugyanis a Hódos Imre Rendezvénycsarnok üzemeltetési költsége az elmúlt évi fogyasztással és a jelenleg érvényes rezsidíjakkal kalkulálva olyan magas lenne, amit nem tudna kigazdálkodni a klub. A távhő díja az elmúlt évihez képest a 16,5-szeresére emelkedett. A tavaly decemberi távhődíj 1.6 millió forint volt, ez a mostani árral számolva 21 millió forint lenne ugyanarra a hónapra – a kft tavaly egész évben fizetett összesen 12 millió forint távhődíjat. Ezért indokolttá vált a csarnok fűtési rendszerének teljes újragondolása, ennek eredményeképp a tetőre és az épület egyik oldalára napelemmezőt telepítettek, és új fűtési rendszert alakítottak ki. A beruházások összesen 25 millió forintba kerültek: a napelemrendszer 20 millióba, az egyéb kiegészítő eszközök 5 millióba.

A szerdai átadáson Ábrók Zsolt, a DVSC Kézilabda Kft. ügyvezetője megköszönte az önkormányzatnak, hogy soron kívül hozzájárult azokhoz a változtatásokhoz, amivel – ahogy fogalmazott – életben tudják tartani a működésüket. – Felül kellett vizsgálnunk a teljes rezsinket ahhoz, hogy a működésünk zavartalan legyen. Jövőre bérleti díj megfizetése nélkül tudjuk használni a csarnokot, de a város hozzájárult ahhoz is, hogy olyan belső átalakításokat végezhessünk, ami után minden dolgozónkat a Hódosban újonnan kialakított irodákba tudtuk költöztetni, és így most már nem kell máshol helyiségeket bérelnünk. A teljes irodasort és a mellékhelyiségeket áttettük hőszivattyús fűtésrendszerre.

A távfőt egyelőre éjszakai üzemmódban, nyolc órában használjuk, nappal pedig hőlégbefúvókkal fűtjük a csarnok légterét, így a téli időszakban gyakorlatilag 13 millió forint megtakarításunk van havonta.

Jó lenne majd a jövőben leszigetelni a létesítményt, és vizsgáljuk annak a lehetőségét, miként lehet egy villamos energiával működő légcserélőt beépíteni, ami nem csak a hűtést, hanem a fűtést is meg tudná oldani – fejtette ki Ábrók Zsolt. Az ügyvezető azt is elmondta, az újonnan kialakított rendszerrel a teljes energiafelhasználásuk körülbelül 20 százalékát tudják megtermelni a következő időszakban.

Az eseményen Barcsa Lajos alpolgármester hangsúlyozta, a kialakult helyzetben gyorsan kellett cselekedni annak érdekében, hogy a sportlétesítmények működését biztosítani tudják.

– Zajlanak a debreceni sportlétesítmények energetikai felülvizsgálatai.

Ez a városvezetés elvárása is volt, hiszen például a távhő ára 16,5-szeresére emelkedett a harmadikról a negyedik negyedévre, így gyorsan kellett cselekedni annak érdekében, hogy a sportlétesítményeket életben tartsuk.

Az egyik első lépést a DVSC kézilabdacsapata lépte meg a Hódos Imre Rendezvénycsarnok napelemekkel történő felszerelésével. A létesítmény eddig távhővel volt fűtve, de szükséges volt a gyors beavatkozás, úgyhogy emiatt 108 darab napelemmel szereltük fel a csarnokot, amivel úgy néz ki, havonta akár 13 millió forintot is megtakaríthat a klub. Mivel a napelemek felszerelése, beüzemelése 25 millió forintba került, könnyű kiszámolni, hogy ez egy nagyon gyors megtérülésű beruházás – emelte ki.

Az átadón Barcsa Lajos beszélt a többi, a Debreceni Sportcentrum kezelésében álló létesítmény helyzetéről is. Mint kiderült, a Főnix Aréna esetében az új konstrukció keretében a bérlőknek kell kifizetnie azokat a plusz költségeket, amelyek a többletfűtéssel járnak. A Debreceni Sportuszoda kapcsán is lezárult az energetikai felülvizsgálat, mely után világossá vált, hogy egy kis beruházással jelentősen lehetne spórolni: például a Kassai úti campuson működő szuperszámítógép hulladékhőjének felhasználásával minimum 30 százalékban tudnák fedezni a sportuszoda fűtési igényeit. Az Oláh Gábor utcai sportcentrumról szólva az alpolgármester kifejtette, a sportszálló hőszivattyúval működik, így oda több irodát is áthelyeztek. Mivel a kosárlabdának is helyt adó ottani sportcsarnok a Hódoshoz hasonlóan hőlégbefúvókkal működik, csak a mérkőzésekre fogják felfűteni a csarnokot. A jégcsarnokok felülvizsgálata is folyamatban van, ott a kettes csarnok alternatív hasznosításain gondolkodnak egy sportpadló lehelyezésével, hogy ha nem is a jeges, de más sportoknak helyet adjon a létesítmény az elkövetkező időszakban.

