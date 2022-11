A HTE a megyei I. osztály hétvégi fordulójában magabiztosan legyőzte a debreceni csapatot, melynek köszönhetően fellépett a dobogó legalsó fokára. A siker önmaga nem meglepő, de viszonylag ritka jelenség, amikor egy testvérpár egyszerre szerepel ugyanabban a csapatban, pláne akkor, hogyha mindkét játékos kétszer be is talál az adott összecsapáson. Gyarmati Zoltán, a böszörményiek támadója a Haonnak elmondta, örül a sikernek, majd hozzátette: ahogy minden meccset, ezt is komolyan vette a gárda.

Minden tiszteletet megérdemel a DSI, hiszen a második félidőig megnehezítették a dolgunkat. Esélyeshez méltóan léptünk pályára, és örülök, hogy a csapat végrehajtotta az edzői utasításokat.

– Azt beszéltük az öltözőben, hogy mindent adjunk ki magunkból, s ez úgy gondolom sikerült is. Egységesek voltunk, és koncentráltak végig. Senki sem szórakozott a pályán. Ahogy egymást közt szoktuk mondani: „Egy falu, egy nóta”. A két gólomnak örülök, ahogyan annak is, hogy mindkétszer akcióból sikerült betalálnom, és több gólpasszt is kiosztottam –

kezdte a csatár.

Forrás: Gyarmati Zoltán-archív

Elvétve előfordul azért, hogy testvérpárok szerepelnek egy labdarúgó csapatban. Elég, ha Bobál fivérekre gondolunk Mezőkövesden, vagy a tavaly még a Lokiban együtt futballozó Babunszki testvérekre, de annál is inkább ritka tényező, ha az édesapjuk az együttes vezetőedzője. A fiatal támadó szerint öccsének sokat kell még fejlődnie a felnőtt futballhoz, de kiemelte: jól játszott, és a pályán kívüli kapcsolatukat is szorosabbá teheti, ha közösen dolgozhatnak a böszörményi futball sikeréért. – Ádám egy hosszú sérülés után tért vissza, a sok hiányzó, és beteg játékos miatt kaphatott lehetőséget, s úgy gondolom élni is tudott vele. Nyilván ez már egy más szint, és sok munka áll még előtte. Jó a kapcsolatom a testvéremmel, például ugyanannak a csapatnak szurkolunk, de a tény, miszerint együtt játszunk még erősebbé teheti viszonyunkat – mondta Gyarmati Zoltán.

A Hajdúböszörmény a következő fordulóban a Berettyóújfalu vendége lesz.

Orosz Krisztofer