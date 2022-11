Két megnyert meccs után a múlt hétvégén 2-2-es döntetlent ért el a DEAC a labdarúgó NB III. Keleti csoportjában, ám az nem mellékes körülmény, hogy a Kisvárda II. már két góllal vezetett a második játékrész elején. Előbb Kerekes Krisztián talált be, majd Sándor Tamás egyenlített tizenegyesből a 89. percben. Mintha csak a régi idők debreceni futballja elevenedett volna meg, gólt lőtt Kerekes és Sándor is – számolt be a deac.hu.

Az első gól szerzője, Kerekes az ezt megelőző fordulóban tért vissza sérüléséből, a várdaiak ellen is csereként állt be. – Most már jó állapotban érzem magam – mondta a csatár. – Sajnos rajtam kívül többen is hiányoztak az elmúlt hetekben ugyanilyen okokból, talán ezért is sikerült pár mérkőzésünk kevésbé a múlt hónapban. Ám ezt az időszakot magunk mögött hagytuk, már mindenki bevethető és persze sikerre éhes. Ami a Kisvárda elleni meccset illeti, nagyon jó érzés volt góllal segítenem a csapatot. Végig bíztunk benne, hogy sikerül megnyernünk a mérkőzést 0-2-ről, szerintem ha van még pár percünk, meg is nyerjük. A Hatvan újonc gárda, személyes élményem nincs róluk, de nem kérdés, három pontért utazunk az otthonukba – fogalmazott Kerekes Krisztián.