49 éves korában, súlyos betegség következtében elhunyt Göntér Zsolt, a Debreceni Városi Kispályás Labdarúgó Szövetség (DVKLSZ) elnöke, aki a DVSC egyik partnere, a CTS Informatika Kft. ügyvezetője is volt. Göntér Zsolt ezer szállal kötődött a debreceni labdarúgáshoz, természetesen a Lokihoz is - számolt be róla a dvsc.hu.

Mint írták, a DVSC osztozik a hozzátartozók és a labdarúgóközösség fájdalmában. Hozzátették, a jövő hét szerdai, Mezőkövesd elleni hazai mérkőzésük Göntér Zsolt emlékére gyászszünettel kezdődik majd.