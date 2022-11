Féltávnál a hetedik helyet foglalja el a DVSC labdarúgócsapata az első osztály tabelláján. A piros-fehérek egyaránt ötször győztek és ikszeltek, hatszor pedig vesztesen hagyták el a pályát. A szezont Joao Janeiróval kezdte a gárda, de a portugál tréner hat meccs (négy döntetlen, két vereség volt a mérlege) után távozott a kispadról. Ezután két bajnoki erejéig a debreceni legenda, Dombi Tibor dirigálta az együttest, majd némi meglepetésre a szerb Szrdjan Blagojevicset nevezték ki a Vasutas élére. A délszláv mesterrel aztán meglódult a Loki szekere, hiszen nyolc bajnokin négyszer győzött, egyszer pedig megosztozott a pontokon az együttes. Az összesen megszerzett 20 pontból 13-at Blagojevics vezetésével gyűjtöttek Dzsudzsák Balázsék, ám a téli szünet miatt most egy jó ideig nem lesz lehetőségük erre. A Haon a szerb trénert kérdezte az elmúlt szűk két hónapról. A portálunknak adott interjúból többek között kiderül, a szakember elégedett a csapattal, de szeretné, ha optimalizálnák a keret létszámát úgy, hogy közben új játékosok is érkezzenek az együtteshez.

Miként értékeli a csapat bajnoki teljesítményét?

Félszezon végén elemezve a helyzetet, ha figyelembe vesszük ahogyan és amilyen körülmények között kezdtük a közös munkát, véleményem szerint elégedettek lehetünk. Ha csak a statisztikát nézzük: a bajnokság első szakaszában 7 pontot szerzett a csapat, az azt követőben tizenhármat, miközben ez időszak alatt több gólt rúgtunk és kevesebbet kaptunk. Ezt tekintve előrelépésről beszélhetünk, amit meglehetősen gyorsan sikerült elérni. Mindig maximumra törekvő emberként persze úgy érzem, mindezektől függetlenül lehetünk és szükséges is még jobbnak lennünk.

A csapatjátékban mivel volt elégedett, és miben kell fejlődnie a gárdának?

Mint többször elmondtam, a közös munka kezdete óta leginkább a játékosok által mutatott hozzáállással, az energiájukkal vagyok a leginkább elégedett. Ez a pozitív hozzáállás és az újdonságokra való fogékonyságuk az, ami hozzájárult a pontszerzéseinkhez. Sem nekik, sem a szakmai stábnak nem volt könnyű ez a váltás a szezon közepén, miközben nagyon fontos volt pontokat is szerezni, de a gárda energiája segített ebben a helyzetben. Leginkább a játékosoknak köszönhetőek a pozitív eredmények, amiért köszönettel tartozom nekik. Ami a játék minőségét illeti, ha őszinte akarok lenni, igazából két félidőben volt, amikor megközelítettük az általam ideálisnak gondoltat. Egyfelől ez nyilván azt jelenti, hogy még nem megfelelő a szint, másfelől ebben az a pozitívum, hogy bőven van még tere a fejlődésnek, és úgy gondolom, ebben sikeresek leszünk az előttünk álló felkészülési, illetve átigazolási időszakban. Egy játszó és domináló csapatot szeretnék látni, függetlenül attól, hogy hol, illetve ki ellen lépünk pályára. A jelentősebb labdabirtoklásnak köszönhetően türelmesen játszva megtalálhatjuk a lyukakat az ellenfelünk védekezésében. Emellett szeretném, ha sokkal intenzívebben reagálnánk a labdavesztéseinkre, védekezésben agresszívebbek lennénk, éhesek arra, hogy minél hamarabb újra a mi birtokunkban legyen a játékszer.

Milyen posztokon van szükség erősítésre?

Figyelembe véve a klub körüli augusztusi eseményeket, a csapat rendben van, megvannak az erényeink és a hiányosságaink. Elemezve a mostani helyzetet, ahogyan eddig is mindig, a vezetőséggel egyeztetve úgy látjuk, csökkentenünk kell a keretlétszámot, túl sokan vagyunk az edzéseken. Miután ez megtörtént, a lehetőségeinket figyelembe véve megpróbálunk olyan játékosokat igazolni, akik plusz minőséget hozhatnak a csapatba. Tisztában vagyunk vele, hogy erre szükség van. Nem említenék most konkrét posztokat, de megvannak a terveink, reméljük, sikerül is azokat realizálni.

Van-e olyan játékos, aki a jobbkeze a pályán?

Az idősebb játékosoknak van természetesen a legtöbb tapasztalatuk, de mindenekelőtt a munkához, a csapathoz való pozitív hozzáállásukat emelném ki, ez a legfontosabb dolog. Szerencsém van, hogy többen is vannak a gárdában, akik példát mutatnak a fiataloknak a futball iránti elkötelezettségből és a klubszeretetből egyaránt.

Önnek mi a filozófiája: a csapatot kell az elképzelt taktikához igazítani, vagy a gárdához kell kitalálni a taktikát?

Az én futballhoz való hozzáállásom és edzői értelmezésem szerint mindkettő egyaránt fontos. Lényegében a megfelelő egyensúly a legfontosabb. Úgy fogalmaznám meg: azt szeretném, ha a csapat az általam preferált stílusban játszana, de mindeközben megpróbáljuk adaptálni a csapat játékosainak egyéni stílusjegyeit is. Kihasználni az erősségeiket, elrejteni a hiányosságaikat, de mindezt az általam elgondolt keretrendszerben és filozófia szerint. A szerkezet, a minta mindig változhat, de a stílus nem.

Hogy érzi magát Debrecenben? Mi a véleménye a városról és a szurkolókról?

Még csak másfél hónapja vagyok a cívisvárosban, nem láttam belőle túl sokat. El kell ismernem, a menetrend feszes volt, és a munkára koncentráltunk, de amit láttam, az igazán tetszett. Egy kedves város, segítőkész, barátságos emberekkel. Ami a klubot, a stadiont, a körülményeket illeti, már számtalanszor szuperlatívuszokban tettem említést róluk. Remélem, a teljes szakmai stábbal közösen hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy büszkévé tegyük a szurkolóinkat a szezon végén. Ez a legfőbb kívánságunk, érezzük mennyire szeretik a klubot, és mennyire sokat jelent nekik. Természetesen azzal tisztában vagyok, hogy nem könnyű a feladat.

Kazah oldalakon jelent meg az az információ, hogy külföldi csapatok érdeklődnek Ön iránt.

Nem olvasok közösségi médiát és kommenteket sem, nem látom, mit írnak különböző oldalakon. Néha a kollégáim mutatják meg ezeket, de én igyekszem távol tartani magam tőlük. Teljes mértékben a DVSC-re fókuszálok, örülök, hogy a klub részese lehetek, és alig várom, hogy folytathassam a közös munkát a csapattal.

MSZ