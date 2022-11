Ismét tagja a férfi A-válogatott keretének a Loki saját nevelésű középpályása, Baráth Péter. Minden sportszerető ember tudja, hogy a nemzeti tizenegy idén mekkora eredményeket ért el a Nemzetek Ligájában, s ezeknek a sikereknek a cívisvárosi sportoló is részese volt, bár pályára nem lépett, de a talján tréner számolt vele a kerethirdetésekkor. Csütörtökön és vasárnap azonban barátságos meccseket vív a válogatott, s ezeken a találkozókon esély nyílik az olyan labdarúgók előtt a bemutatkozásra, akik még nem léptek korábban soha pályára meggypiros szerelésben. A hajdúsági közönségkedvenc a Haonnak elmondta, óriási megtiszteltetés számára az újabb meghívó, majd hangsúlyozta: ugyanúgy készülnek egy felkészülési meccsre is, mint egy téttel bíró találkozóra. – Minden összecsapásra ugyanazzal a mentalitással készülünk, nem különböztetjük meg a többi meccstől. Kemény ellenfelekkel találkozunk, tudjuk az erősségeiket, szeretnénk továbbvinni azt a küzdőszellemet és mentalitást, ami jellemez minket. Célunk, hogy még ennél is többet mutassunk magunkból, és győzelmekkel zárnánk a 2022-es esztendőt. Az eredmény mellett fontosnak tartom azt is, hogy játékban még többet fejlődjünk, de ebben az aspektusban is nagyot léptünk előre – mondta Baráth Péter.

Külső szemmel is jól látható, hogy mennyire egy cél lebeg a játékosok szeme előtt és mennyire összetartó a csapat. A korábbi évekhez képest ebben óriásit lépett előre a gárda, s talán ez is lehet a sikerek egyik kulcsa. – Természetesen megvan az összetartás és összhang, ami egy irányba visz minket. Mindenki tiszteli a másikat, egymásért dolgozunk és küzdünk. Ez is azt mutatja, hogy mennyire erős közösség alakult ki Telkiben – tette hozzá a játékos.

Debütálás előtt

Habár sokadjára tagja Marco Rossi keretének a tehetséges labdarúgó, bemutatkoznia még nem sikerült az olasz mester keze alatt. Elmondása szerint egy gyermekkori álma válna valóra, ha pályára lépne bármelyik mérkőzésen, de így is rendkívül hálás, hogy a „Mister” tervei közt szerepel.

– Mindenkinek a vágyai közt szerepel, aki elkezd futballozni, hogy egyszer hazáját képviselheti a pályán. Ez alól én sem vagyok kivétel, hiszen kiskorom óta ez a cél lebeg a szemem előtt.

Régóta várok erre a pillanatra, de az is óriási dolog, hogy sokadjára lehetek a keret tagja, így egyáltalán nem éltem meg kudarcként, amikor nem játszottam, sőt, sokkal inkább motivált arra, hogy még ennél is keményebben dolgozzak – nyilatkozta a debütálás előtt álló cívisvárosi középpályás, aki zárszóként hozzátette: a szövetségi kapitány mindenkivel megtalálja a közös hangot, emberileg és edzőként is csak jókat tud róla mondani.

A Luxemburg-Magyarország találkozót csütörtökön, 20 órától rendezik a Stade de Luxembourg stadionban.

Orosz Krisztofer