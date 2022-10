A Brassó pénteki, hazai legyőzését követően ezúttal idegenben volt jelenésük az egyetemistáknak a jégkorong Erste Liga alapszakaszában: a DEAC vasárnap délután a FEHA19 otthonába látogatott – számolt be róla a deac.hu Az esélyek ugyan a debreceniek mellett szóltak, de szó sem lehetett arról, hogy könnyedén vegyék a találkozót, ugyanis Székesfehérváron egy hajtós, szívós együttes várt rájuk.

Egy életerős, de célt tévesztett Mihalik Ernő-lövés vezette fel a meccset, a DEAC hamar jelezte, miért is érkezett Fehérvárra. Válaszul Csollák került kétszer helyzetbe, eredménytelenül. Ezt követően ismét Gönczi Lajosnak, a debreceni hálóőrnek kellett résen lennie, a másik oldalon pedig Vokla tüzelt mellé. Ami a kiállításokat illeti, előbb Sosunovot, majd Csollákot ültették ki. Hat perccel a vége előtt Smirnov ágyúzott kapura, de levágódott a korong. A 15. percben aztán megszerezte a vezetést a DEAC, a Ságitól kapott játékszert Révész vágta a kapuba. Még ugyanebben a percben Salamont bottal akasztásért kiállították, és hamarosan megduplázta előnyét a Debrecen. Dalecky passzát Novotny lőtte rá, és a pakk átvánszorgott a Márkus kapus alatt.

A második etap elején Gönczinek kellett nagyot védenie, azaz kapaszkodott a Székesfehérvár. A másik kapu előtt Izacky tört kapura és lőtt, Márkus azonban hárított. A 30. minutumban szépített a hazai gárda, Cizas passzát Mingazov váltotta gólra. Kozma kiállítottása miatt ismét emberhátrányba kerülta DEAC, és ezt Farkas ki is használta, így lett 2–2. Nagyon rákapcsolt a FEHA19 a második harmad második felében, meg is lett az eredménye. Az utolsó két percben Sosunov és Sági is “megsorozta” a fehérvári kaput, ám nem találtak be, majd Mihalik löketét védte Márkus. Kógert a legvégén kiállították, ám ez nem változtatott azon, hogy döntetlennel fordultak az utolsó játékrészre a felek.

Kóger tehát büntetésben kezdte a harmadik harmadot, és 41:43-nál Mayer is kiállt, így rövid időre kettős emberelőnyben játszott a DEAC. Nagy kavarodás alakult ki Márkus kapuja előtt, ám nem sikerült visszaszerezni a vezetést. 12 perc volt hátra, amikor Dalecky bombáját hatástalanította a FEHA19 kapusa. Nyomott a Debrecen, de szívósan tartotta magát a Fehérvár. Aztán az 52. percben fordított a házigazda: egy lövés után a kapuvas még segítségére volt Gönczinek, ám a kipattanóra Keceli-Mészáros érkezett és gólt ütött. Támadásban maradt a FEHA19, és alaposan megdolgoztatták a cívisek kapusát. Fáradni látszott a DEAC, 53:38-nál Dalecky ült ki két percre bottal akasztásért. Az előnyt gólra váltotta a Fehérvár, Rétfalvi beütötte a negyediket. Bő két perccel a vége előtt kettős emberelőnybe került a DEAC, György József pedig időt kért. Gőzerővel támadta a kaput a Debrecen, ám remekül védekezett a FEHA19 és kibekkelte a hátrányt. Az utolsó percre levitték a kapust, de ez sem segített, 4-2-re kikapott a Debreceni Egyetem gárdája.