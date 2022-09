Mezei Gergő László egy veleszületett vesebetegséggel élte az életét, emiatt középiskolás éveiben testnevelésből még fel volt mentve, azóta viszont már többszörös világ- és Európa-bajnokká vált. A hajdúböszörményi sportoló 2005-ben kapott először új vesét, majd túlsúlyproblémái miatt kezdett el egyénileg futni és kerékpározni. Egy szervátültetetteknek és szervre váróknak rendezett táborban hívták fel a figyelmét a versenyzés lehetőségére, így csatlakozott a böszörményi Tekergők SE-hez. Első nagy megmérettetése egy 2008-as Európa-bajnokság volt, és azóta összesen már 13-szoros kontinensbajnoknak mondhatja magát.

Az atlétának 2017-ben ismét átültetésre volt szüksége, ekkor nővére adta neki egyik veséjét. Gergő elmondta, azóta is hálás testvérének, hiszen nélküle nem élhetné úgy az életét, ahogy most teszi. A műtétet követően fokozatosan tért vissza a sportoláshoz, és – az időközben megjelent Covid miatt – most augusztusban állt újra rajthoz a Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa-bajnokságán.

A hajdúböszörményi atléta az egyesült királyságbeli Oxfordban megrendezett viadalról remek eredményekkel tért haza, három arany, két ezüst és egy bronz lógott a nyakában.

Összességében a komplett magyar csapat fantasztikusan versenyzett, hiszen tizenkét sportág különböző korosztályokban megrendezett számaiban összesen 41 arany-, 40 ezüst- és 42 bronzérmet harcoltak ki a mieink.

Mezei Gergő László az Oxfordban szerzett medálokkal | Forrás: Molnár Péter



Mezei Gergő Lászlót sikerei elismeréseképpen Hajdúböszörmény polgármestere, Kiss Attila köszöntötte a Városházán hétfőn délelőtt. A városvezető elmondta, fontosnak tartja, hogy minél több emberhez eljusson egy ilyen fantasztikus eredménynek a híre, majd a köszönet jeléül egy olyan faliórával ajándékozta meg a sportolót, amely felülnézetből ábrázolja a város szerkezetét.

Futás majd biciklizés

Gergő első megmérettetése az 5 km-es utcai futás – minimaraton – volt, melyen ezüstérmes lett, emellett a futócsapattal – Déri Dávid májtranszplantált triatlonistával és Zilaj Csaba csontvelőtranszplantált atlétával kiegészülve – szintén megszerezték a második helyet. A 7 km-es kerékpáros időfutamon bronzérmes lett, majd a 28 km-es országúti kerékpározás versenyén sikerült megszereznie a korosztályos Európa-bajnoki címet.

Az atlétikapályán két Európa bajnoki címet is sikerült – hosszú évek után – „visszaszereznie”: 800 méteres síkfutásban és 1500 méteres síkfutásban is aranyérmes lett.

– A felkészülési időszakban, februárban sajnos megsérült a bokám, ez nem könnyítette meg a dolgomat – kezdte az atléta. – Nagy kihívás volt, hogy formába lendüljek az augusztusi kontinensviadalra. Nem beszélve arról, hogy ránk, transzplantáltakra a Covid is nagyobb fenyegetést jelent, mint az átlagemberekre, ezért szigorú ellenőrzésen estünk át, de szerencsére minden tesztem negatív lett – elevenítette fel a verseny előtti időszakot.

Mezei Gergő László saját bevallása szerint már egy jó ideje azzal a céllal érkezik meg egy versenyre, hogy jól érezze magát és élvezze a kihívásokat. – Persze egy érmet – ha már ott vagyok – szeretek elhozni, így a városnak és a fiatalságnak is meg tudok mutatni valamit – mondta. A versenyző azonban a futamokon mindent kiad magából a siker érdekében.

Az első három napon, az 5000 méteres futás és a két kerékpáros szám alkalmával a maximumom tetejét nyújtottam.

Ráadásul ezek a versenyek mind este voltak, ami külön nehézséget okozott, mert nem voltam ehhez hozzászokva – jegyezte meg.

A sportolónak a versenyeken kívül volt lehetősége egy kicsit megismerkedni a helyszínnel, ami az oxfordi Blenheim kastély parkja volt. Megemlítette, hogy a Harry Potter-filmek közül több jelenetet is ott forgattak le, és nagy élmény volt ezeket élőben is látni. Mezei Gergő László nagyon büszke a magyar küldöttség sikereire és arra, hogy a házigazdák mögött másodikként végeztek az éremtáblázaton.

Bakos Attila