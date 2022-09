Hiába indult jól a gyergyóiak elleni meccse, végül 5–2-es vereséget szenvedett a DEAC. Első bajnoki győzelme megszerzésének reményében fogadta a DEAC a Gyergyói Hoki Klubot az Erste Liga keddi fordulójában a Debreceni Jégcsarnokban. A szezonnyitónak számító Szuperkupát behúzták az egyetemisták, ám a bajnokság első fordulójában rögtön visszavágott a Ferencváros, és 4–3-ra nyert Jakabfy Sámuelék vendégeként múlt pénteken.

A mérkőzés előtt György József, hajdúságiak vezetőedzője egy agresszív, fizikális hokit játszó Gyergyóra számított, és be is jött a számítása, mert az erdélyi gárda játékosai nem kímélték sem magukat, sem az ellenfelet. Az első ziccer a cseh Jakub Izacky előtt adódott az ötödik percben, de próbálkozását védte Rasmus Rinne a kapus, majd pár másodperccel később már Hetényi Zoltánnak kellett kinyúlni a bárddal, hogy tisztázzon. Ebből is látszik, hogy nagy iramban kezdődött az összecsapás, folyamatos volt a játék. Időnként rövid időre beszorította kapuja elé a hazaiakat a Gyergyó, de aztán

a 12. percben nem egy tucat-góllal szerzett vezetést a DEAC: Dimitrij Zalamaj érkezett középen Jan Dalecky forintos passzára, és a kapus lába között juttatta a pakkot a ketrecbe. 1–0.

Aztán Hetényi parádéjának tapsolhattak a nézők, majd Dominik Novotny izmozott ki magának egy ziccert, de kihagyta, így maradt az egygólos vezetés. Sajnos nem húzta ki vezetést a harmad végig a Debrecen, Brance Orban lőtt hatalmas gólt a 18. minutumban. A sporik megvideózták az esetet, de aztán megadták a találatot, így 1–1-nél vonultak az első szünetre a csapatok. A lövések aránya (8:9) is mutatta, hogy kiegyenlített játékrészt láthattak a kilátogató nézők.

A középső harmad első paprikásabb jelenetét a 25. perc hozta el, ekkor ketten is landoltak Hetényi kapujában, amit rövid, de heves megbeszélés követett a jégkorongozók között a helyzetet tisztázandó.

Pár minutummal később már újra ünnepelt a hazai nézősereg: Mihalik András egy gyönyörű cselsorozatot követően kanalazott vissza kapu elé, a túl oldalon pedig érkezett Rastislav Spirko, és máris 2–1 volt a DEAC-nak a 27. minutumban.

Ezt követően gyors egymásutánban kétszer is megtornáztatták a debreceniek Rinnét, de a finn kapus állta a sarat, illetve jeget. Újabb szép akciót követően Mihalik volt a befejező, de lökete elakadt a kapusban. Ebben a periódusban több gólt is szerezhettetek volna az egyetemisták, ha jobban céloznak, vagy egy kicsit több szerencséjük van. Ahogy lenni szokott, meg is bosszulták magukat a kihagyott lehetőségek: a játék késleltetésért kiállítást ítéltek a bírók a hazaiak ellen, és nem is bírta sokáig a nyomást a Debrecen, Vincze Péter lőtt a hosszú felsőbe a 34. percben. 2–2.