Bár az elején ráijesztett a Mosonmagyaróvár a DVSC Schaefflerre, de végül 30–24-re a piros-fehérek nyerték a 3. forduló rangadóját a Hódosban péntek este. Ez a meccs volt az első igazi értékmérő Szilágyi Zoltán tanítványai számára, és a tompa kezdés után – 8–2-re is vezettek a vendégek –, a 20 perctől feljavult a hazaiak védekezése, és sikerült megfordítani a mérkőzést. Már félidőben is hazai előnyt (13–12) mutatott az eredményjelzőt, amit a továbbiakban nem is engedett ki a kezéből a Vasutas, így teljesen megérdemelten nyerték meg a meccset a cívisvárosi lányok.

Ezzel 4/4 a mérleg, azaz a Loki hibátlanul tudta le az első négy hazai bajnokiját.

Az összecsapás után érthetően elégedetten értékelt Szilágyi Zoltán vezetőedző: – Ez a meccs volt az eddigi legkomolyabb kihívás számunkra a bajnokságban. Igazi rangadó volt, és nagyon örülök neki, hogy meg tudtuk nyerni. Ezúttal is fantasztikus hangulat uralkodott a csarnokban, köszönjük a szurkolóinknak azt a támogatást, amit pénteken is megkaptunk tőlük. Nincs mit szépíteni, beragadtunk az elején, ami a Mosonmagyaróvár okos, ötletes és eredményes támadójátékát dicséri. Így nem tudtunk élni a legnagyobb fegyverünkkel, a gyors lerohanásos gólokkal. Nem voltunk képesek gyorsítani a játékunkat, és eleinte nem találtuk az óváriak támadásainak az ellenszerét. Ám aztán ahogy a játékrész második felére masszívabbá, agresszívabbá vált a védekezésünk, úgy tudtunk egyre több labdát szerezni, és jöttek a gyors indításos találatok is. Itt fordult meg a találkozó, már szünetre is előnnyel mentünk. Szünet után remekül vettük fel a meccs fonalát, megnyugtató különbséget tudtunk kialakítani, amit szinte végig tartottunk, bár egyszer még ránk jött a Mosonmagyaróvár.

Örülök, hogy mindig volt egy-egy játékos, aki tudott lökni rajtunk egyet, át tudta billenteni a holtponton az együttest.

Dicséretes, hogy a liga egyik legjobban futó csapatától, kimagasló kapusteljesítmény nélkül is mindössze 24 gólt kaptunk – fogalmazott a debreceniek szakvezetője.

A brazil válogatott Mariana Costa négy góllal és sok labdaszerzéssel segítette csapatát a győzelemhez. A játékos elmondta, mindig nehéz meccset játszanak a Mosonmagyaróvár ellen, éppen ezért különösen büszke rá, amit végrehajtottak a rossz kezdés után. – Mérkőzés közben figyeltünk arra, amit az edzőnk mondott, és megpróbáltuk azt végrehajtani támadásról támadásra. Vissza is jöttünk a meccsbe, és különösen büszke vagyok arra, ahogy felálltunk a padlóról. Hatvan percig küzdöttünk, mindent beleadtunk, egymásért is harcoltunk.

Ez a szellemiség jellemzi a csapatot, de nemcsak a meccseken, hanem az edzéseken is.

Boldog vagyok, hogy itthon tartottuk a pontokat, mert ezekre szükségünk van a céljaink eléréséhez. Folytatni kell a munkát, hogy még jobbak legyünk – mondta el a jobbszélső.

Most másfél hét szünet következik, majd október 5-én jön talán a szezon legnehezebb bajnokija: a 22. fordulóból előrehozott mérkőzésen Győrbe látogat a Loki.

MSZ