A DVSC Schaeffler számára az első igazi rangadót a harmadik forduló hozta el a női kézilabda NB I.-ben, hiszen a Mosonmagyaróvár látogatott a Hódosba péntek este.

Mindkét gárda remek formában várta a mérkőzést, ennek megfelelően remek csata kerekedett ki belőle.

A vendégek kezdték a játékot, Ivancok egy erősen passzívgyanús támadás után megszerezte a vendégeknek a vezetést, melyet Tóth Eszter növelt kettőre büntetőből. Vámos Petra szerezte az első debreceni találatot, de rögtön válaszolt a Mosonmagyaróvár. Érthetetlenül tompa volt a Loki az elején, elejtett labdák, rossz passzok, gyenge védekezések borzolták a nézők kedélyeit. Szemerey Zsófinak, a vendégek kapusának egy debreceni támadás után letapadt a lába, a szurkolók tapsa közepette kellett letámogatni a pályáról, a helyére Mistina Kitty érkezett a ketrec elé.

A 8. percben 5–1-es mosonmagyaróvári vezetést mutatott a az eredményjelző, Szilágyi Zoltán nem is késlekedett tovább, élt az első időkérés lehetőségével.

Támadásban Hámori Konszuélát Planéta Szimonetta, Bordás Rékát pedig Füzi-Tóvizi Petra váltotta. Karina Jezsikava kiállítása tovább rontott a helyzeten, a 13. percben már 8–2-re mentek a dunántúliak. Úgy tűnt, minden hazai lövést olvastak az óvári kapusok, végül Kácsor Gréta törte meg a hajdúsági gólcsendet. A debreceni kispad kereste az aznapi ideális együttest, a belső posztokon gyorsan szerepet kapott minden bevethető cívisvárosi kézis elől vagy hátul. Az egyedüli biztos pont Kácsor volt, aki meccsben tartotta a Vasutast. Védekezésben is váltottak a hazaiak, és megnyitották a falat, hátha ezzel meg tudják zavarni az ellenfelet. Be is jött a számítás, látványosan feljavult a védekezés, jóval több szerzett labdája lett a DVSC-nek, amiből megindulhatott a Lokomotív. Meg is kezdték a felzárkózást a piros-fehérek, a 25. percben már csak kettő volt közte (10–12). A játékrész utolsó perceire Torda Vanessa őrizte a hazai kaput, Planéta két büntetőjével pedig végre utolérte a dunántúliakat a Vasutas (12–12, 27. perc).

Bordás Réka szemfüles gólja azt jelentette, hogy 13–12-es cívisvárosi előnynél vonultak pihenőre a csapatok.

Forrás: Czinege Melinda

Hámori három gólja nyitotta a második játékrészt, és máris négy volt közte (16–12). A vendégeknél Lancz Barbara a végleges kiállítás sorsára jutott, a DVSC pedig könyörtelenül kihasználta a Mosonmagyaróvár hibáit. Gyurka János tanítványai egy szabálytalan cserével tovább tetézték a maguk baját. Ebben az időszakban a brazil Mariana Costara jöttek ki a helyzetek, aki élt is azokkal. Szemerey sérülten is visszatért a kapuba, hogy tartást adjon együttesének, így újra három gólra zárkóztak fel a dunántúliak (22–20).

Megakadt a debreceni gépezet, egymást nyugtatták a hajdúságiak, hogy nem kell kapkodni, hiszen még mindig itt volt az előny.

A bírók egymás után szórták ki a hazaiakat, ami nem könnyítette meg a helyzetet. Szilágyi Zoltán újra cserélt a kapuban, Catherine Gabriel kapta meg az utolsó negyedórát. Ebben a periódusban Planéta vitte hátán a Debrecent, és újra ötre hízott a különbség (26–21, 49. perc). Fantasztikus hangulat uralkodott a csarnokban, a drukkerek űzték-hajtották a piros-fehéreket, akik nem is okoztak csalódást. Végül 30–24-re győzött a DVSC az egyik legnagyobb riválisa ellen, így már 4/4 a bajnoki mérlege.

Most másfél hét szünet következik, majd október 5-én jön talán a szezon legnehezebb bajnokija: a 22. fordulóból előre hozott mérkőzésen Győrbe látogat a Loki.

MSZ