Mint emlékeztetnek, Joao Janeiro korábban Szegeden, Kisvárdán és Dunaszerdahelyen is dolgozott, nyáron a csallóköziektől érkezett Debrecenbe, de augusztus 31-én a hivatalos közlés szerint közös megegyezéssel szerződést bontott a hajdúságiakkal.

A 41 éves szakember az m4sport.hu-nak adott interjújában elmondta,

ő nyújtotta be lemondását a ZTE-től elszenvedett 4–2-es vereség után, melyet egy nap gondolkodás után fogadott el a vezetőség, de karrierje során először fordult elő vele, hogy feladta munkáját, ráadásul korábban sehonnan sem rúgták ki.

Janeiro úgy véli, az első négy fordulóban annak ellenére, hogy nem nyerték meg a mérkőzéseket kifejezetten jól játszott a Debrecen. Kiemelte, a hatodik fordulóig a DVSC kezdeményezte a második legtöbb támadást, pozíciós támadásokban is második helyen álltak, ezek pedig azt mutatják, az elképzelés megvolt.

Kérdésre megerősítette, a hatékonyságban kell keresni a gondokat.

„Nemcsak a támadásokat, de sajnos a védekezést tekintve is. Az ellenfelek a számokat tekintve ugyan nehezen jutottak el a kapunkig, de szinte mindig betaláltak, amikor helyzetbe kerültek” – jegyezte meg Joao Janeiro, aki kitért arra is, hogy az első öt mérkőzésen háromszor vezetett a DVSC, de az ellenfelek jogos büntetőkkel egyenlítettek, Mezőkövesden is vezettek, de erre a matyóföldiek három góllal válaszoltak, a ZTE ellen pedig tudtak egyenlíteni, de azután a zalaiaktól is három gólt kaptak.

Nem tudok bemenni a pályára, hogy ezeket a dolgokat megelőzzem. Személyes vereségként éltem meg ezt az egészet, hogy fel kellett adnom. Ehhez is erő kell, hogy az ember belássa, valami nem megy

– hangsúlyozta a portugál szakember, aki kitért arra is, örömmel dolgozna újra Magyarországon, de máshonnan is voltak megkeresései.

Azt nem tagadom, kicsit csalódottan jöttem el a DVSC-től, mert nem szokásom feladni dolgokat, de éreztem, így nem megy. Dönthettem volna úgy, hogy maradok, szépen megkapom a fizetésemet, hisz családom van. Idővel biztos, hogy elkezdtünk volna nyerni – ahogyan az meg is történt –, folyamatosan jobban játszottunk volna, miközben érkezik a számlámra a biztos pénz, de elértem arra a pontra, amikor nem láttam kiutat. Nyilván, magammal szemben is őszintének kell lenni, mert igen, ez az én kudarcom is

– tette hozzá Janeiro.

