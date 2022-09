Az Olasz Focisuli az utóbbi években sporttevékenysége mellett aktívan részt vesz az Erasmus Plus projekt által szervezett programokon, melyen most a szervező, lengyel Sempre Avanti egyesületen kívül részt vett az olasz Abruzzo-Ontario is – áll a klub közleményében.

Az esemény kapcsán Hegedűs Gábor, az Olasz Focisuli utánpótlás igazgatója nyilatkozott. –

Az Erasmus Plus a jó programokat kidolgozó civil szervezetek képviselőit, koordinátorait és szakembereit hozta össze. Ez egy olyan kezdeményezés, mely a három szervezet közötti tapasztalatcserére összpontosított, hogy megismerjék egymás egyesületeinek kulturális, turisztikai programjai mellett a sport, szabadidős és karitatív munkáját. Ezzel kapcsolatban mi is megtartottuk tájékoztatónkat – mondta.

A nemzetközi delegációt Wroclaw város polgármestere, Jacek Sutryk fogadta, aki nagy érdeklődéssel és jövőbeni támogatásával kíván részt venni a programokban. Wroclawban, mely 2016-ban Europa kultúrális fővárosa volt, 600 ezer lakosa mellett, az utóbbi hónapokban 300 ezer ukrán menekült telepedett le, az ő helyzetükről és munkalehetőségeikről is tájékoztatta a résztvevőket a városvezető.

– A küldöttségek tagjai az utóbbi két évben már negyedik alkalommal tanulmányozták az adott helyi lehetőségeket, előzőleg kétszer Olaszországban majd tavasszal Debrecenben is – tájékoztatott Hegedűs Gábor.

Az Adria tengerparti Abruzzo tartományban szervezett programok alkalmával a tartomány elnöke és L’Aquila város vezetői fogadták a küldöttségeket. Tavasszal, Debrecenben a Hajdú Bihar megyei Önkormányzat elnöke Pajna Zoltán és Széles Diana, Debrecen alpolgármestere voltak a házigazdák, akik – a többi eseményhez hasonlóan – a hazai programokról tájékoztatták a vendégeiket.

Hegedűs Gábor kihangsúlyozta, hogy találkozók a jövőben is folytatódnak, felhasználva az eddigi alkalmakon szerzett tapasztalatokat is.