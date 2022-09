A tankerület hazafias és honvédelmi nevelés keretein belül a „Küzdősportok alapjainak bevezetése” elnevezésű programját azért indította el, hogy megismertessék a küzdősportok alapjait az általános iskolás diákokkal. Ennek részeként tizenhat debreceni intézmény testnevelő tanárai egy három alkalmas képzésen vettek részt, amely keretében elméleti, gyakorlati és átfogó egészségügyi oktatást kaptak.

A terem ünnepélyes átadója előtt sajtótájékoztatót hívott össze a tankerület.

Az általános nevelés része

Először Pappné Gyulai Katalin, a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója mondta szólalt fel. – Minden lehetőséget megragadunk arra, hogy a ránk bízott gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődését biztosítsuk. Mindezek mellett fontos számunkra, hogy hazaszeretetre is neveljük őket, úgy gondoltuk, hogy ehhez korán el kell kezdenünk a honvédelmi oktatást. A mostani alkalom is ehhez köthető, hiszen nagy lépést teszünk azért, hogy a kicsik megismerkedjenek a küzdősportok alapjaival. Japánban például a dzsúdó az általános nevelés része, hiszen a becsület, a kitartás és a tisztesség mind az alapvető elvei közé tartozik – jegyezte meg. A tankerület igazgatója elmondta, bízik benne, hogy a most átadott terem hozzájárul a gyermekek fejlődéséhez.

Örömteli együttműködés

Ezt követően Papp László, Debrecen polgármestere úgy fogalmazott, hogy a hazafias és honvédelmi nevelés tekintetében Debrecen példát tud mutatni. – Az elmúlt évtizedekben rendszeresen fordult elő, hogy városunk úttörő valamiben, és olyanra hívjuk fel a figyelmet, ami háttérbe szorult előtte. Büszke vagyok rá, hogy őrizzük katonaváros hagyományainkat és számos területen tudunk együttműködni a honvédséggel. Az pedig, hogy az oktatás területén is megtesszük, nagyon fontos üzenet a jövőre nézve. A honvédelmi nevelés és a hazafias szemlélet kéz a kézben jár, ezért nagyon örömteli, hogy ez az együttműködés létrejött. A gyerekeket a játékon, sporton keresztül pedig kiválóan rá lehet vezetni erre az útra, bízom benne, hogy számos intézmény csatlakozik majd ehhez a nagyszerű programhoz – mondta. Hozzátette, a város részéről igyekeznek minden támogatást megadni ahhoz, hogy ez az együttműködés minél gyümölcsözőbb legyen.

Nádházi László, a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény igazgatója nagyszerűnek tartja, hogy diákjainak ilyen egyedülálló lehetőséget biztosíthatnak. Elárulta, hogy az elmúlt napokban a gyerekek már birtokba vették a helyiséget, és visszajelzéseik alapján nagyon tetszik nekik, jól érzik magukat benne. A szakember háláját fejezte ki Debreceni Tankerületi Központnak, hogy támogatták a terem megújulását.

Példaértékű

Az eseményre meghívót kapott Csernoviczki Éva cselgáncsozó, aki a londoni olimpián szerzett bronzérmével a sportág első női magyar dobogósa lett az ötkarikás játékok történetében. A kiváló sportoló azonban egyéb elfoglaltságai miatt nem tudott megjelenni az átadón, de üdvözlő gondolatait levélben elküldte. – Köszönöm szépen a Debreceni Tankerületi Központ meghívását, sajnálom, hogy nem lehetek jelen a terem átadóján, épp jómagam is a magyar judo fejlődéséért építkezem, azonban néhány gondolatot szeretnék küldeni ebből az alkalomból. A judo alapjainak, az eséseknek a megtanulása, ezeknek a megtanítása a felnövekvő nemzedékkel kulcsfontosságú. Példaértékűnek és egyedülálló kezdeményezésnek tartom a bevezetését, melyhez ezúton gratulálok. A gyerekek nemcsak egy új sportág megismerésével lesznek gazdagabbak, hanem a küzdősportok filozófiájával is. Különösen fontos tulajdonságokra tehetnek szert, úgymint a bátorság, tisztelet, szerénység, önfegyelem, kitartás, szorgalom. Ezek azok, melyek egy kiegyensúlyozott élet alapjai. Képekről látva a termet nagyon szép lett, gyermekközpontú, és sugározza a judo szellemiségét, bízom abban, hogy egyre több ilyen terem lesz Magyarországon – fogalmazott a sportoló, és jó tanulást kívánt a gyerekeknek és pedagógusoknak egyaránt.

Pappné Gyulai Katalin (jobbról a harmadik), Papp László (jobbról a második), Fekete András, a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium katonai igazgatóhelyettese (balról a harmadik) és Nádházi László (balról a második) közösen vágták át a szalagot helyi diákok segítségével | Forrás: Kiss Annamarie



A sajtótájékoztató után egy ünnepélyes szalagátvágással avatták fel hivatalosan is az új küzdősporttermet a meghívott vendégek. Az egész terem tatamival van borítva, és rengeteg játékos, finom motorikát fejlesztő eszközzel van felszerelve. A jelenlévőknek egy bemutatóval is kedveskedtek a Kazinczy 1. b osztályosai Fehér Csaba testnevelő tanár segítségével. A rövid foglalkozáson reflexeket fejlesztő gyakorlatokat végeztek, a küzdelem alapjaiból is ízelítőt kaphattunk játékos formában, és nem maradhatott el a gyerekek kedvence, a kötélhúzás sem.

Bakos Attila