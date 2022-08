Második ízben került megrendezésre Budapesten, a THSE Sporttelepen a Barca Academy Hungary Cup elnevezésű torna, amelyen a DVSC LA a 2012-es és 2013-as korosztályú csapatával jelent meg. A tornán a külföldi csapatok száma jelentősen növekedett a tavalyihoz képest – köztük az FC Barcelona 2011-es akadémiai együttesével, valamint a Hellas Veronával.

A csoportküzdelmek során az Opre Gergely vezette U11-es Loki 5-1-es fölényes győzelmet aratott az Újbuda FC együttese fölött, de a következő két akadályt nem tudták sikerrel venni. A Vasas Kubala Akadémia és a Barca Academy Hungary is jobbanak bizonyult a debreceni fiúknál. Ez azt jelentette, hogy a 3. helyen végeztek a csoportban, így számukra véget értek a küzdelmek.

Tornagyőztes

Nem maradt azonban siker nélkül a klub, hiszen Ignáth Sándor U10-es csapata remek formát kifogva, szinte átgázolt ellenfelein. A csoportmeccseken a Barca Acedemy Hungary, az UTE és az FC Kosice csapatát megverték. Az elődöntőben ismét a kassai gárdával találkozták, megint hajdúsági siker született, a döntőben pedig a szintén veretlen DVTK volt az ellenfél.

A miskolciak felett egy szoros meccsen 1–0-s győzelmet aratott a DVSC, ezzel teljesen megérdemelten megnyerve a korosztályuk küzdelmeit.

A tornát követően Ignáth Sándor, az U10-es korosztály edzője, – aki egy hónapja vette át a csapatot – értékelt a klub honlapjának. – Egy nagyon jó mentalitású csapatunk van, a korábbi edzők jó munkát végeztek a gyerekekkel, majdnem mindent teljesítettek, amit kértünk tőlük, jól használták a területet. Kiemelném, hogy mindössze két gólt kaptunk, és egyiket sem akcióból, ami első sorban a kapusok és a védelem érdeme. Illetve, volt, aki nem a megszokott posztján játszott, de maximálisan helyt állt az új szerepkörében is.

Szintén pozitívum, hogy Nagy Zétény személyében a mi csapatunkból került ki a korosztály legjobb játékosa

– hangsúlyozta a szakember.

Az Olasz Focisuli csapata fehér mezben, bal oldalon hátul szürkében Burics András edző | Forrás: Olasz Focisuli



Fájó tévedés

Az Olasz Focisuli is az U10-es korosztályban mérettette meg magát. A klub beszámolója szerint az első két találkozón – DVTK-tól 2–1-es vereséget szenvedtek, a DAC ellen pedig 2–2-es döntetlent értek el – megilletődötten fociztak a gyerekek, ez az eredményekben is tükröződött. A torna második felére viszont felszabadultak a fiúk és nagy lelkesedéssel, ügyesen, tudatosan játszottak. A Vasas Kubala Akadémia és a Barca Academy Hungary együttesét is egyaránt 2–0-val múlták felül a srácok.

Az elődöntőről csak egy hajszállal maradt le a gárda – az FC Kosice javára olyan találatot ítélt meg a játékvezető, amiről később a videófelvételeken látszott, hogy a labda nem haladt át a gólvonalon.

Így alakult ki a 2–1-es kassai győzelem, pedig egy döntetlennel az Olasz Focisuli juthatott volna az elődöntőbe, ahol pont a DVSC LA lett volna az ellenfél. A versenybizottság elnézést kért a csapattól, amely azt természetesen elfogadta.

A klub közleményében kiemelte, hogy a Burics András vezette együttes hasznos meccseket játszott, külföldi és hazai akadémiai gárdák ellen. A fiúk tudatosan próbálják alkalmazni az edzéseken tanultakat és nagyon jó mentalitásban futballoznak, ezért az Olasz Focisuli nagyon büszke rájuk.