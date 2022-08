Az Extraliga októberi rajtjára készülő férfi röplabdázóink szombaton lejátszották az első felkészülési mérkőzésüket Tiszaújvárosban, ahol a magyar ifjúsági válogatott volt az ellenfél – számolt be a gárda honlapja.

Nem volt teljes a csapat, mivel Veres Bence sérüléssel bajlódik, Tóth András műtét után lábadozik, Bán Viktor pedig a nemzeti együttesnél tartózkodik, valamint Bagics Balázsra sem számíthatott Fodor Antal vezetőedző.

Szerencsére elbírta a gárda a hiányzókat, Willian ismét remekelt, de mellette a többi játékosk teljesítményét sem érhette komolyabb kritika, így az első négy szettet megnyerték a hajdúságiak. Az ötödik játszmában már pihentek az alapemberek, ezt pedig kihasználta az ellenfeél, amelynek összejött a szépítés. Érdekesség, hogy az utolsó szett nem tizenöt, hanem huszonöt pontig tartott.

Forrás: Czinege Melinda

– Két hete kezdtük el a felkészülést, ami olykor érződött a produkciónkon, ám nem most kell csúcsformában lenni. Hasznos meccset vívtunk a jó képességű játékosokat felvonultató ifjúsági válogatottal.

Elégedett vagyok a fiúk teljesítményével, értékes tapasztalatokkal gazdagodtunk.

A keretünket ezúttal tizenkét röplabdázó alkotta, mindenki játéklehetőséget is kapott, és örülök annak, hogy a sok csere nem zavarta meg a csapatot. Korbély Dániel, Dorogi Máté és Márton József személyében három fiatal is pályára került nálunk, nekik is akadtak biztató megmozdulásaik – összegzett Fodor Antal.

A DEAC szeptember 3-án egy tornán szerepel, amelyen a házigazda Kistext mellett a Kaposvárral és a Kazincbarcikával találkozik.

HBN