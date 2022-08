Debrecenbe érkezett a holland-marokkói kettős állampolgárságú Karim Loukili, aki balszélsőként és támadóként is bevethető, tehát erős az előrejátékban. A 25 éves játékos holland klubokban nevelkedett, az FC Utrecht után megfordult a Sparta Rotterdam és a Helmond együttesében is. A holland másodosztályban 71 mérkőzésen 12 gólt szerzett és 7 gólpasszt adott. A Lübeck színeiben játszott a német Oberligában, majd 2021-ben a lett Riga FC-be igazolt, ahol az előző szezonban 16 bajnoki mérkőzésen és 4 Konferencia Liga-selejtezőn is pályára lépett.

Értékét a mértékadó Transfermarkt jelenleg 200 ezer euróra becsüli.

A klub egyúttal leigazolta a szenegáli Matar Dieyét is. A 190 centiméter magas, 24 éves játékos vérbeli támadó, a kapu előtt érzi magát igazán elemében. Értékét a mértékadó Transfermarkt jelenleg 500 ezer euróra becsüli.

Matar Dieye olasz csapatokban, a Vicenzában és a Torinóban nevelkedett, majd az ukrán bajnokságban mutathatta meg magát igazán a felnőtt futballban. Játszott az Olimpik Donyeck és a Karpaty Lviv együtteseiben is, ezt követően pedig két esztendeje a horvát első osztályú HNK Gorica szerződtette. A horvát pontvadászatban az előző idényben 25 bajnokin lépett pályára, 2 gólt szerzett és 2 gólpasszt adott, emellett betalált 2-szer a kupában is.

A Loki új csatára az ukrán és a horvát első ligában összességében 72 mérkőzésen 10 gólt és 7 gólpasszt jegyezhet.