A debreceni 3X3-as U18 kosárlabda-világbajnokság harmadik napján ismét a magyar lányokért szurkolhattunk. Zsámár Pannáék kedden Franciaországtól vereséget szenvedtek, Mexikót viszont megverték, így egy győzelemmel várták a csütörtöki összecsapásokat.

Az elsőn a továbbjutásra esélyesnek tartott holland válogatott volt az ellenfél, amelyik mind a két eddigi találkozóját megnyerte Mexikó, illetve Üzbegisztán ellen. A mieinknek nagyon fontos volt a győzelem kiharcolás annak érdekében, hogy megmaradjon a lehetőség a negyeddöntő kiharcolására. A hollandok erősen kezdték a meccset, két perc elteltével már 4–0-s előnyre tettek szert, a mieink első pontját Nagy Réka szerezte büntetőből. Az ellenfél azonban nem állt le és már 7–2-re vezetett, amikor Zsámár duplájával elindult a magyar felzárkózás.

Forrás: Czinege Melinda

Varga Napsugár és Zsámár újabb pontjai után már 9–9 állt a kijelzőn, remek periódust produkáltak a lányok. Ezt követően nem jöttek a pontok, Zsámár törte meg a majd két percig tartó csendet két tökéletes büntetővel, így már a nemzeti csapatunk vezetett 11–9-re. Ezt követően viszont megtorpantak a mieink, és a játékvezetők is talán a kelleténél könnyebben fújtak be szabálytalanságokat Dávid Miákékkal szemben, így 16–11-es holland vezetésnél kezdődött az utolsó perc. Több kosár aztán nem is esett, úgyhogy a magyar lányok elszenvedték második vereségüket is a torna során.

Forrás: Czinege Melinda

Szép búcsú

A válogatott az utolsó mérkőzését Üzbegisztán ellen vívta, sajnos a továbbjutás már biztosan nem lehetett meg, hiszen Franciaország –, ahogyan azt várni lehetett – megverte Mexikót. A mieink, és a találkozó első pontját Nagy Réka a szerezte, majd Zsámár Panna gyorsan meg is duplázta az előnyt. Az üzbégek igyekeztek a lehető legkeményebben védekezni, ennek ellenére 7–2-re elhúztak Varga Napsugárék. Az utolsó három perc 14–6-os hazai vezetésnél kezdődött, Zsámár Panna ismét szorgosan gyűjtögette a pontokat. Egészen a végéig tartották megnyugtató előnyüket a lányok, végül a 10 perces játékidő lejárta előtt néhány másodperccel egy duplával biztosították be 22–9-es sikert Üzbegisztán ellen az utolsó mérkőzésükön.

Forrás: Czinege Melinda

Több volt bennük

A találkozót követően, az összességében két győzelemmel és két vereséggel végző magyar csapat legeredményesebb játékosa, Zsámár Panna nyilatkozott a HAON-nak. – A harmadik győzelem még ott volt bennünk, ha jobban helytállunk, akkor meg is lehetett volna – utalt a hollandok elleni vereségre, amely alkalmával 11–9-re még a magyar lányok vezettek. – Akkor valahogy leblokkoltunk, nem tudtunk ziccereket teremteni magunknak és nem sikerült túllendülni ezen a holtponton. Ezért nem lehetek teljesen elégedett magunkkal, de büszke vagyok a csapatra – hangsúlyozta.

Forrás: Czinege Melinda

A fiatal kosaras elmondta, hogy a csoportból szerettek volna bejutni a negyeddöntőbe, ami viszont nem sikerült. – Jobban kell koncentrálnunk téthelyzetben, mert úgy nem lehet meccset nyerni, ha nem hozzuk ki magunkból a maximumot – fogalmazott.

Zsámár Panna felelevenítette, hogy tavaly egész nyáron Debrecenben készültek az Eb-selejtezőkre, ezért a szívéhez nőtt a város. Ezért nagy öröm volt a számára, hogy itt játszhatták a világbajnokságot.

Bakos Attila