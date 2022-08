Az NB III. Keleti csoportjának a második fordulójában debreceni derbit rendeztek a Dóczy József utcán, a DEAC fogadta a DVSC II. csapatát. Ellentétesen kezdte a két gárda a bajnokságot, az egyetemisták 2–1-es vereséget szenvedtek Füzesgyarmaton, a kis Loki azonban hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Körösladányt.

Forrás: Kiss Annamarie

A hazaiak mestere, Sándor Tamás ezúttal a kezdőbe jelölte a nyáron a DVSC-től érkező Korhut Mihályt, ezen kívül viszont nem sokat változtatott a hétvégi csapatán. Máté Péter pedig Major Sámuelt nevezte a csapatába, a Debrecenben nevelkedett fiatal Ausztriából tért vissza a cívisvárosba.

Rácz került helyzetbe a hazai kapu előtt, Ratku nagyot védett, de a vendég támadó lesen volt. Nem sokkal később az egyetemi csapat is veszélyeztetett, de a másik kapus, Balbarau is bravúrral hárított. A DEAC fölényben játszott, ami a 14. percben érett góllá, Bereczki vállalkozott a tizenhatos sarkáról és jobbal tökéletesen lőtte ki a hosszú felsőt, itt már esélyese sem volt a román hálóőrnek. Hamar megduplázta előnyét az egyetemi gárda, egy szabálytalanságot követően Sándor végezhetett el büntetőt, amit higgadtan gólra is váltott. 10 perccel a szünet előtt Major ígéretes helyről végezhetett el szabadrúgást, próbálkozása pedig a felső lécen csattant, közel járt a DVSC II. a szépítéshez. Az első félidőben már nem esett több találat, így 2–0-s hazai vezetésnél mentek pihenőre a csapatok.

Forrás: Kiss Annamarie

A második játékrészben is többet birtokolta a labdát az egyetemi gárda, igyekezett minél nagyobb nyomást helyezni ellenfelére. Már a 65. percnél tartott a mérkőzés, amikor a DEAC kapuja előtti kavarodásból lövőhelyzethez jutottak a vendégek, azonban Horváth lapos lövése elkerülte az alsó sarkot. Ahogy telt az idő, egyre többször tudták megtartani a labdát Máté Péter tanítványai, ám az egyetemisták térfelén pontatlanok voltak az átadásaik. A meccs végéig már nem esett több gól, a DEAC 2–0-s győzelmet aratott a kis Loki felett.

Bakos Attila