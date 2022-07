A debreceni U17-es női világbajnokság csoportküzdelmeit követően szerdán elkezdődött a torna egyenes kieséses szakasza. A magyar lányok remek teljesítménnyel, hibátlanul vették az első három találkozót: Belgiumot, Japánt és Mexikót is legyőzve nyerték meg a kvartettjüket. Ez azért volt kifejezetten fontos, mert az A csoport győzteseként a B jelű négyes negyedik helyezettjével, Argentínával kellett megküzdeniük a negyeddöntőbe jutásért.

A dél-amerikai együttes nem tanúsított túl nagy ellenállást korábbi vetélytársaival szemben, hiszen a franciáktól 98–35-re, az ausztráloktól 66–44-re, a szlovénoktól pedig 73–45-re kaptak ki az előző kör során.

Az előzetes várakozások szerint ezúttal is abszolút favoritként lépett pályára Völgyi Péter együttese a Főnix Arénában, és ezt már hamar igazolta is. Már az első percektől kezdve a kezükbe vették az irányítást Toman Petráék is szépen lassan növelték előnyüket. A magyarok 42-es játékosát egyébként a FIBA az A csoport legjobb játékosának választotta az első három mérkőzést követően – ő ennek megfelelően folytatta is a pontgyártást. Az első negyedet követően 22–13-as magyar vezetésnél folytatódott a játék. Az argentin együttes a mexikóihoz hasonlóan zónavédekezéssel próbálkozott, és rendkívül lelkesen, de sok pontatlansággal játszott. A mieink pedig igyekeztek türelmesen járatni a labdát és minél tisztább helyzeteket teremtve eljuttatni azt a palánk alá.

A félidő után 44–28-as magyar vezetésnél jöttek vissza a csapatok a pályára. A meccs szépen csordogált abban a mederben, ahogyan addig is. A piros-fehér-zöld alakulat folyamatosan gyarapította az előnyét, de az argentinokon egy percig sem látszódott, hogy feladták volna, vagy akár csak fáradnának. Egy-egy szép akcióval, vagy hárompontossal ők is megvillantották tudásukat, azonban ez nem volt elég a felzárkózásra. A végén 82–53 arányban nyertek a magyar lányok.

Az már az összecsapás előtt kiderült, hogy amennyiben a mieink továbbjutnak Argentína ellen, akkor pénteken a negyeddöntőben Kanada ellen mérkőznek majd meg. Az észak-amerikai gárda a csoportjában második helyen végzett, miután a spanyoloktól kikaptak, de Dél-Koreát és Egyiptomot is legyőzték. A magyar lányok következő ellenfele a csoportkör után Új-Zélandot alaposan elkalapálta: 70–36-os győzelemmel jutottak a legjobb nyolc közé. Völgyi Péter tanítványainak minden bizonnyal jóval nehezebb feladata lesz pénteken mint a torna eddigi mérkőzésein.

Bakos Attila