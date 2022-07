Hazatért az ausztriai edzőtáborból a DVSC NB I.-es labdarúgó-együttese. A fáradalmak kipihenésére három nap pihenőt kapott a csapat Joao Janeiro vezetőedzőtől, azaz legközelebb majd szerda este edzenek a játékosok. Lassan célegyenesbe fordul a felkészülés, ennek jegyében két gyakorló mérkőzés is vár a héten a debreceniekre: előbb szombaton fogadják a Nyíregyházát Pallagon, majd vasárnap az ukrán első osztályú Veres Rivne elleni, az ukrajnai háború károsultjainak megsegítéséért tartott nagyszabású jótékonysági mérkőzés lesz a bajnoki főpróba. Utóbbi találkozót a Nagyerdei Stadionban rendezik 18 órától, és a klub tájékoztatása szerint ingyenes lesz rá a belépés.

A horvát Sportske novosti internetes kiadása szerint Ante Erceg, a DVSC 32 esztendős, másfél hónapja érkezett horvát támadója már fel is bontotta szerződést a debreceni klubbal – számolt be a hírről a Nemzeti Sport. A horvát napilap kiemeli, hogy Erceg június elején érkezett a hajdúsági városba, ugyanakkor a magyar egyesületnél bekövetkezett tulajdonosváltás után felbontotta a július elsején életbe lépett szerződését a Lokival. A spliti születésű labdarúgó az elmúlt két esztendőt kölcsönben töltötte az NK Osijek együttesénél a dán Bröndby gárdájától, aztán a nyáron szabadon igazolható labdarúgóként került a Debrecenhez. Az eszékieknél még 2021 tavaszán súlyos sérülést szenvedett, az elmúlt idényben a fehér-kékeknél csak háromszor lépett pályára – késő tavasszal, mindössze csereként. Erceg távozását a DVSC egyelőre nem jelentette be.

Frissítés: azóta a hivatalos bejelentés is megtörtént.

HBN