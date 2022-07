A DEAC háza táján a végéhez közeledik a nyári átigazolási időszak. Az egyetemisták menedzsmentje azt az alapelvet tartotta szem előtt, hogy lehetőség szerint meg kell őrizni az értékeinket. Bár a szerződtetések még folynak, annyit megállapíthatunk, hogy az említett alapelvet sikerült a gyakorlatba átültetni.

Ezt bizonyítja, hogy az Erste Liga házi pontlistájának első hét helyezettje közül eddig öt játékost sikerült megtartani, többekkel együtt Rastislav Spirkót, aki 46 pontjával az alapszakasz ponttáblázatának élén végzett, és további 8 pontot szerzett a rájátszás során.

Az is elsődlegesen fontos, hogy nem csupán pontszerzőként jeleskedik, hanem a helyzetek megteremtésében is kulcsszerepet játszik, köszönhetően a KHL-ben eltöltött négy, vagy az NCAA-ban lejátszott két szezonja tapasztalatainak – írja a deac.hu.

Hokitudását szülővárosában alapozta meg, 1997-ben lett az ifiben csapattag, majd még négy esztendőt hokizott az MHC Martin gárdájban, kiváló pont/meccs átlagokat teljesítve. A 2001-2002-es idényben ötször is betalált az U20-as elit vb-n, majd 2002-2003-ban bemutatkozott a Martin felnőtt együttesében, ismét csak nagyszerű pont/meccs átlagot teljesítve. A szlovák junior válogatottban is kitett magáért, öt gólt ütött az U20-as világbajnokságon. Klubszinten a 2003-2004-es esztendőt az USHL-ben abszolválta a Tri-City Storm csapatában, 55 meccsen 57 pontot gyűjtött. A következő két idényt az Univ. of North Dakota kötelékében játszotta le, ismét kiváló statisztikai adatokat produkálva.

2006-ban hazatért Szlovákiába, előbb az MHK Martin játékosa lett, majd Csehországban, az Slovan Ustecti Lvi. nevű akadémiai együttesben játszott.

Ezután maradt a cseh elitben; előbb két évet húzott le a HC Pardubice színeiben, majd átszerződött a KHL-be. 2011-től 2015-ig sorban a Lev Poprád, az Avtomobilist Yekaterinburg, majd a Spartak Moskva és az Amur Khabarovsk voltak pályájának állomásai. 2015-ben tért vissza Közép-Európába, a Kometa Brno szerződtette, majd az Ocelári Trinec, ahonnan kölcsönadták a Dinamo Pardubice-nek, 2018-19-ben pedig az Érsekújvár és a Zólyom csapataiban hokizott. A 2020-21-es szezont az MHK Martin csapatának tagjaként, a szlovák 2. vonalban játszotta végig, pozitív pont/meccs átlagot produkált, majd 2022-ben Debrecenbe igazolt, ahol rövidesen elkezdi a második idényét.

Rastislav Spirko 38 éves, de életkorát meghazudtolóan nagyszerű fizikai és mentális állapotban van, kimagasló a korong megtartásában, remekül olvassa a hokit és mindig időben tűnik fel ott, ahol játékostársainak szükségük van rá.

Az elmúlt szezonban nagy erőssége volt a DEAC együttesének, reméljük, az új idényben is sokszor megcsodálhatjuk egyedülálló képességeit!