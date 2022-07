A DVSC labdarúgócsapata a vasárnapi, Vasas elleni edzőmérkőzés után egyből útnak indult Bad Radkersburgba, az ausztriai edzőtábor helyszínére, ahol egy hetet töltenek. Bódi Ádám elmondta, a csapat jó körülmények között készül a következő szezonra. Az edzőtáborban a tervek szerint lesz egy-két edzőmérkőzés is, de a fő hangsúly az edzéseken van. Hozzátette, ez az egy hét lehetőséget ad arra is, hogy az új stábtagokkal és játékosokkal is megismerkedhessenek, hiszen így tud összekovácsolódni a csapat.