A nemzeti csapat szerdán délután a Főnix Arénában edzett, ahova a Hajdú-bihari Napló is ellátogatott. Völgyi Péter, a válogatott szövetségi edzője elmondta, hogy csütörtöktől két nap pihenőt kaptak a lányok, hogy a vb előtt mindenkinek legyen lehetősége az otthonában feltöltődni egy kicsit. – Sűrű és fárasztó szakaszon vagyunk túl, úgyhogy rájuk fér, hogy felfrissüljenek egy kicsit. Aztán majd Új-Zélanddal és Egyiptommal játszunk még két felkészülési mérkőzést. Hasznosak voltak a szlovénok és a magyar U20-as válogatott elleni találkozók is, azonban kulcsfontosságú, hogy más játékstílusú gárdákkal is megmérkőzzünk a rajt előtt – hangsúlyozta a szakember.

Völgyi Péter | Forrás: Kiss Annamarie

A tréner említést tett a csoportban rájuk váró ellenfelekről is. – Mexikó legyőzhetőnek tűnik, bár mindig van egy alakulat, amelyik meglepetést okoz, remélem, nem ők lesznek azok. A belgák fizikálisan erős kerettel érkeznek, ellenük a lepattanós és az egy az egy elleni párharcok lesznek majd döntőek. Hazai pályán világbajnokságon szerepelni óriási dolog, a lányok is rendkívül motiváltan készülnek.

Bízom benne, hogy az első két hely valamelyikét megszerezzük majd a csoportban, és bekerülünk a legjobb nyolc közé.

Hazai közönség

A debreceni nevelésű, a jelenleg a DVTK-t erősítő Papp Lilla is a vb-re készülő bő keret tagja. – Remélem, hogy bekerülök majd a szűkített keretbe, mert fantasztikus lenne a saját városomban játszani egy ilyen rangos tornán. A csapatunkban jó az összhang, mindenki hozzá tud majd tenni valamit a siker érdekében. Rengeteget számít majd a hazai közönség, hogy a csarnok nagy része nekünk fog szurkolni. Nagyon örülnék egy dobogós helyezésnek, aztán majd meglátjuk, hogyan alakul – fogalmazott a fiatal tehetséges játékos.

